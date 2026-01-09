AAA AUTO má za sebou nejúspěšnější rok v historii, prodalo více než 111 tisíc aut
Z mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna loni odjelo 111 419 automobilů s novým majitelem za volantem, nejvíce za 34 let historie jejího provozovatele AURES Holdings. Skupina díky tomu celkem zobchodovala na prodeji a výkupu již 3,5 milionu aut.
Rekordy padaly jak v Česku, tak i na Slovensku a v Polsku. Poprvé v historii se v Česku i Polsku na první příčku vyhoupla SUV a předhonila ještě o rok dříve dominující hatchbacky. Boom zažívají i elektromobily, jejichž prodeje se meziročně více než zdvojnásobily.
Za rok 2025 se v českých autocentrech AAA AUTO a Mototechna prodalo celkem 61 272 vozů, z nichž největší podíl (28 procent) poprvé urvaly vozy kategorie SUV. Ještě předloni přitom byla „esúvéčka“ v prodejích třetí za hatchbacky, jejichž podíl na prodejích v uplynulém roce klesl na 24 procent, a kombíky (26 procent). S 32procentním podílem se SUV stala nejoblíbenější kategorií také v Polsku, kde autocentra AAA AUTO loni prodala 28 749 vozů. Na Slovensku skupina prodala celkem 21 398 aut. SUV tu zaostávají za kombíky ještě o jedno procento, ale lze očekávat, že se na špici letos také posunou.
„V loňském roce bylo rekordních deset měsíců z dvanácti, tedy celý rok kromě října a listopadu. Oproti předchozím letům byl nebývale silný i prosinec, kdy jsme prodali bezmála sedm tisíc vozů, a to díky teplému počasí, prodloužení slevové akce Black Friday i rozšiřování naší pobočkové sítě do menších měst. Nejlépe se nám dařilo v červenci, kdy jsme prodali nejvíce aut za jeden měsíc v celé čtyři a třicetileté historii Áček, téměř deset a půl tisíce,“ vysvětluje Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna. „Loňský rok byl pro sekundární automobilový trh specifický, a to nejen z pohledu našich rekordních prodejů. Významně se změnily i nákupní zvyklosti zákazníků. Tradičně prodejně nejsilnější jarní i podzimní sezóna začala i vrcholila o měsíc dříve, než jsme byli zvyklí v předchozích letech. Mění se i preference v typech a pohonech automobilů,“ doplňuje společný generální ředitel Petr Vaněček.
Boom čistě elektrických automobilů
Největším „skokanem“ jsou elektromobily, jejichž prodeje se v rámci skupiny více než zdvojnásobily, byť jen z relativně skromných devíti stovek na zhruba dva tisíce vozů. Největší zásluhu na tom mají Češi, na tuzemském trhu totiž podíl elektroaut činí 2,5 procenta prodejů oproti 1,1 procentům na Slovensku a 0,6 procentům v Polsku. Naši severní sousedé se vymykají také podílem zážehových motorů (56 procent) vůči „nafťákům,“ kterých se v Polsku loni prodalo pouhých 28 procent. V Česku a na Slovensku se přitom vozů se vznětovým motorem prodalo kolem 45 procent, zatímco podíl vozů tankujících benzín je naopak skoro o pětinu nižší než v Polsku. Výrazný podíl mají v Polsku i vozy s LPG, se 7 procenty skoro pětinásobný oproti Česku a Slovensku.
Česi a Slováci upřednostňují Škodu, Poláci Opel
Poláci se liší i v preferencích značek, narozdíl od Čechů a Slováků nejsou tak velkými milovníky Škodovky a více preferují Opel. Co do modelů u nás žebříček prodejů nepřekvapivě vedou Škodovky – Octavii si loni pořídil každý desátý Čech. Octavia, Fabia a Superb se ale dobře prodávají také pod Tatrami. V Polsku je „Oktávka“ až třetí s 2procentním podílem před kompaktem Opel Astra a SUV Kia Sportage. Spolu s Čechy ale Poláci čím dál tím raději volí automatickou převodovku (37 procent), Slováci je s 33 procenty dotahují. Náhon na všechna 4 kola mělo každé páté auto prodané v ČR.
