AAA AUTO má za sebou nejúspěšnější rok v historii, prodalo více než 111 tisíc aut

AAA Auto
AAA Auto
Auto pod stromeček? Nabídka ojetin je rekordně bohatá a ceny nízké
Ojetý vůz jako dárek pod stromeček
Dětská dopravní nadace letos rozdělila přes 400 000 korun mezi děti obětí dopravních nehod
9. ledna 2026
12:21
Prezentace klienta: Toto není redakční text. Redakce Blesku nezodpovídá za jeho obsah

Z mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna loni odjelo 111 419 automobilů s novým majitelem za volantem, nejvíce za 34 let historie jejího provozovatele AURES Holdings. Skupina díky tomu celkem zobchodovala na prodeji a výkupu již 3,5 milionu aut.

Rekordy padaly jak v Česku, tak i na Slovensku a v Polsku. Poprvé v historii se v Česku i Polsku na první příčku vyhoupla SUV a předhonila ještě o rok dříve dominující hatchbacky. Boom zažívají i elektromobily, jejichž prodeje se meziročně více než zdvojnásobily.

Za rok 2025 se v českých autocentrech AAA AUTO a Mototechna prodalo celkem 61 272 vozů, z nichž největší podíl (28 procent) poprvé urvaly vozy kategorie SUV. Ještě předloni přitom byla „esúvéčka“ v prodejích třetí za hatchbacky, jejichž podíl na prodejích v uplynulém roce klesl na 24 procent, a kombíky (26 procent). S 32procentním podílem se SUV stala nejoblíbenější kategorií také v Polsku, kde autocentra AAA AUTO loni prodala 28 749 vozů. Na Slovensku skupina prodala celkem 21 398 aut. SUV tu zaostávají za kombíky ještě o jedno procento, ale lze očekávat, že se na špici letos také posunou.

„V loňském roce bylo rekordních deset měsíců z dvanácti, tedy celý rok kromě října a listopadu. Oproti předchozím letům byl nebývale silný i prosinec, kdy jsme prodali bezmála sedm tisíc vozů, a to díky teplému počasí, prodloužení slevové akce Black Friday i rozšiřování naší pobočkové sítě do menších měst. Nejlépe se nám dařilo v červenci, kdy jsme prodali nejvíce aut za jeden měsíc v celé čtyři a třicetileté historii Áček, téměř deset a půl tisíce,“ vysvětluje Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna. „Loňský rok byl pro sekundární automobilový trh specifický, a to nejen z pohledu našich rekordních prodejů. Významně se změnily i nákupní zvyklosti zákazníků. Tradičně prodejně nejsilnější jarní i podzimní sezóna začala i vrcholila o měsíc dříve, než jsme byli zvyklí v předchozích letech. Mění se i preference v typech a pohonech automobilů,“ doplňuje společný generální ředitel Petr Vaněček.

Boom čistě elektrických automobilů

Největším „skokanem“ jsou elektromobily, jejichž prodeje se v rámci skupiny více než zdvojnásobily, byť jen z relativně skromných devíti stovek na zhruba dva tisíce vozů. Největší zásluhu na tom mají Češi, na tuzemském trhu totiž podíl elektroaut činí 2,5 procenta prodejů oproti 1,1 procentům na Slovensku a 0,6 procentům v Polsku. Naši severní sousedé se vymykají také podílem zážehových motorů (56 procent) vůči „nafťákům,“ kterých se v Polsku loni prodalo pouhých 28 procent. V Česku a na Slovensku se přitom vozů se vznětovým motorem prodalo kolem 45 procent, zatímco podíl vozů tankujících benzín je naopak skoro o pětinu nižší než v Polsku. Výrazný podíl mají v Polsku i vozy s LPG, se 7 procenty skoro pětinásobný oproti Česku a Slovensku.

Česi a Slováci upřednostňují Škodu, Poláci Opel

Poláci se liší i v preferencích značek, narozdíl od Čechů a Slováků nejsou tak velkými milovníky Škodovky a více preferují Opel. Co do modelů u nás žebříček prodejů nepřekvapivě vedou Škodovky – Octavii si loni pořídil každý desátý Čech. Octavia, Fabia a Superb se ale dobře prodávají také pod Tatrami. V Polsku je „Oktávka“ až třetí s 2procentním podílem před kompaktem Opel Astra a SUV Kia Sportage. Spolu s Čechy ale Poláci čím dál tím raději volí automatickou převodovku (37 procent), Slováci je s 33 procenty dotahují. Náhon na všechna 4 kola mělo každé páté auto prodané v ČR.

AAA Auto
AAA Auto
Auto pod stromeček? Nabídka ojetin je rekordně bohatá a ceny nízké
Ojetý vůz jako dárek pod stromeček
Dětská dopravní nadace letos rozdělila přes 400 000 korun mezi děti obětí dopravních nehod

Video  AAA AUTO začíná prodávat čínské značky, které dosud na trhu chyběly  - Tonda Tran
Video se připravuje ...

Témata:
prclanekČeskoŠkoda AutoSlovenskoPolskoŠkoda OctaviahistorieOpelSUVČerný pátekMototechnaPetr VaněčekAURES Holdings
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud