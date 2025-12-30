AURES Holdings letos půjčil na dvě desítky aut na pomoc neziskovým organizacím

30. prosince 2025
08:00
Skupina AURES Holdings v letošním roce oslavila 33 let značky AAA AUTO na trhu a výrazně transformovala značku Mototechna, která dostala nejen novou vizuální podobu, ale také první samostatnou pobočku od sametové revoluce.

Spolu s tím se zaměřila i na podporu neziskového sektoru. Kromě sta tisíc pro sirotky po obětech dopravních nehod z Dětské dopravní nadace finančně podpořila i další charitativní akce a zapůjčila na dvě desítky automobilů pro dobrou věc.

„Jako velká společnost chápeme odpovědnost vůči svému okolí a s tím související povinnost pomáhat. Naše společnost jako největší prodejce automobilů v České republice a na Slovensku dlouhodobě podporuje Dětskou dopravní nadaci, která pomáhá dětem, jež v důsledku dopravní nehody přišly o jednoho nebo oba rodiče. Každý rok zároveň podpoříme i několik menších charitativních projektů, ať už finančně, nebo zapůjčením automobilu,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna. Skupina letos pomohla Dětské dopravní nadaci nejen tradičním příspěvkem z prodeje automobilů v Česku, ale také uspořádala několik akcí ve prospěch Nadace. „Na konci listopadu jsme například uspořádali zatím první ze sérií snídaní pro děti. Pražští zaměstnanci napekli slané i sladké dobroty a za dobrovolný příspěvek je rozdali mezi další kolegy. Podařilo se nám vybrat více než deset tisíc korun. V příštím roce bude tým interní komunikace pořádat takovéto snídaně i na dalších pobočkách nejen v Česku, ale i na Slovensku,“ doplnila Karolína Topolová. Před třemi lety navíc společnost pomohla založit Dětskou dopravní nadaci i na Slovensku, ta letos podpořila 37 dětí.

AURES Holdings v letošním roce tradičně podpořil opavskou charitativní akci Ceca cup, která pomáhá každý rok jiným dětem. Letos akce podpořila Christiánka a Matyho s vážnými vadami mozku. Celkem se i díky dalším partnerům podařilo vybrat na 250 000 korun. Dalším projektem byla pomoc organizaci Děti úplňku, která pomáhá lidem s těžkým autismem, intelektovým a funkčním postižením a jejich rodinám a pečujícím. „Dlouhodobě například pomáháme i gymnastické akademii GYMPRA, které půjčujeme vícemístné automobily pro přepravu dětí na soustředění nebo zahraniční turnaje,“ upřesnila Topolová. Kromě dětského sportu společnost půjčila automobil i organizaci Avalone, se kterým mohli objíždět vojenské útvary Armády České republiky a sbírat dobrovolníky do registru dárců kostní dřeně pro Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Další velká pomoc putovala na přelomu roku 2024 a 2025 na odstraňování následků povodní, které kvůli přívalovým dešťům zasáhly velkou část České republiky. Skupina zapůjčila osobní automobily a dodávky dobrovolníkům z organizací Člověk v tísni, Romodrom nebo Sdružení POMOC.

