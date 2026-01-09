Hrozivá nehoda na přechodu: Dívenka zůstala zaklíněná pod autobusem!
V okrese Martin v Žilinském kraji na Slovenosku došlo ve čtvrtek odpoledne k velmi děsivé nehodě. Malou holčičku tam na přechodu srazil autobus. Dítě navíc zůstalo pod vozem zaklíněné. Kvůli zranění musela po vyproštění do nemocnice.
Do nehody mělo podle mluvčí žilinské policie Zuzany Šefčíkové být kromě autobusu zapleteno ještě jedno osobní auto. Žádné bližší informace o příčinách a způsobených škodách však už nesdělila. Autobus navíc na přechodu během nehody srazil malou dívenku. „Dítě zůstalo zaklíněné pod levou částí autobusu. Utrpělo zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice,“ uvedla pro TV Joj Šefčíková.
Dechová zkouška u řidiče autobusu proběhla s negativním výsledkem. Stejně tak i předběžný test na přítomnost psychotropních látek. V čase nehody se v autobuse nacházelo osm cestujících. „Ani jeden z nich neutrpěl zranění,“ uzavřela mluvčí. Další okolnosti nehody jsou podle ní předmětem vyšetřování.
