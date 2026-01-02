K vážné nehodě došlo ve čtvrtek večer u obce Bílov na Novojičínsku. Automobil sjel v zatáčce mimo silnici a zůstal ležet na boku. „Osmiletá dívka utrpěla středně těžká poranění. Po nehodě sama vylezla oknem ven, duchapřítomně použila mobilní telefon, na němž zapnula svítilnu. Použila ji k zastavení projíždějícího vozidla a tím také k zajištění pomoci,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

O vážnosti situace svědčí i rozsah zranění řidičky. Tu museli z auta vystříhat hasiči a s těžkým poraněním pánve a páteře ji vrtulník transportoval do fakultní nemocnice v Ostravě. Tam skončila i statečná holčička.

Sražený chodec

Letecky do stejné nemocnice záchranáři přepravili v pátek ráno i muže (60) z další nehody, ke které došlo u Jeseníku nad Odrou. Řidička ho v půl šesté ráno patrně přehlédla a srazila ho.

„Utrpěl poranění hlavy a hrudníku. Ztrácel vědomí. Později jsme muže uvedli do umělého spánku. Vrtulník jej do nemocnice přepravil ve vážném stavu,“ podotkl Humpl.

Vážně zraněné ženě (58) po nehodě u Bílova na Novojičínsku přivolala pomoc dívenka (8), sama také poraněná.
