K vážné nehodě došlo ve čtvrtek večer u obce Bílov na Novojičínsku. Automobil sjel v zatáčce mimo silnici a zůstal ležet na boku. „Osmiletá dívka utrpěla středně těžká poranění. Po nehodě sama vylezla oknem ven, duchapřítomně použila mobilní telefon, na němž zapnula svítilnu. Použila ji k zastavení projíždějícího vozidla a tím také k zajištění pomoci,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
O vážnosti situace svědčí i rozsah zranění řidičky. Tu museli z auta vystříhat hasiči a s těžkým poraněním pánve a páteře ji vrtulník transportoval do fakultní nemocnice v Ostravě. Tam skončila i statečná holčička.
Sražený chodec
Letecky do stejné nemocnice záchranáři přepravili v pátek ráno i muže (60) z další nehody, ke které došlo u Jeseníku nad Odrou. Řidička ho v půl šesté ráno patrně přehlédla a srazila ho.
„Utrpěl poranění hlavy a hrudníku. Ztrácel vědomí. Později jsme muže uvedli do umělého spánku. Vrtulník jej do nemocnice přepravil ve vážném stavu,“ podotkl Humpl.
VIDEO: Hromadná nehoda 11 auta zastavila provoz na dálnici D1 poblíž Humpolce. (prosinec 2025)
Hromadná nehoda 11 auta zastavila provoz na dálnici D1 poblíž Humpolce. (prosinec 2025) Pretol, s.r.o.