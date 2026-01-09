Chřipka útočí na Čechy! Vrchol teprve přijde, varují odborníci
Chřipka v Česku stále nabírá na síle. A to i přes to, že statistiky na začátku roku ukazovaly pokles nemocných. Realita je ale jiná. Lidé se o Vánocích léčili sami a nemoc nehlásili. Rekordy nyní láme i Jihočeská on-line pohotovost, kde lékaři ordinují na dálku.
Místo přeplněné čekárny volili Jihočeši bojující s virovým onemocněním raději kontakt po telefonu. Od 23. prosince do 1. ledna lékaři jihočeské online pohotovosti pomohli 1887 pacientům, z toho 639 dětem.
„Vnuk dostal 22. prosince čtyřicítky horečky a jeho doktorka měla dovolenou. O den později už měl kašel a čtyřicítky i manžel. Jsme zaregistrovaní v projektu Jihočeská on-line pohotovost, takže stačilo poslat SMS a do půl hodiny se ozval lékař. Po konzultaci na dálku jsme dostali recept a kurýrovali se doma,“ popsala službu v praxi Zlatka Blatská ze Strakonic.
Příznaky, které nemocní měli, odpovídaly chřipce typu A, která se v Česku rychle šíří a podle odborníků tvoří více než 80 procent případů. „Nemocných chřipkou je nyní 940 na 100 000 obyvatel a počty stoupají. Jsme stále před vrcholem epidemie,“ potvrzuje viroložka Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře.
Úspěšný projekt
„Pacienti využívají tuto službu, která šetří čas nepřetržitě a zdarma. Podmínkou je, že se musí zaregistrovat a mít trvalý pobyt v našem kraji. Konzultace probíhají prostřednictvím SMS i videohovorů, pacienti dostávají e-recepty,“ řekl hejtman Martin Kuba.
Za 17 měsíců fungování využilo toto distanční vyšetření 22 300 lidí a lékaři vystavili 5700 e-receptů.
Mimořádně nakažlivá varianta
Podle odborníků je chřipka typu A mimořádně nakažlivá. „Důrazně doporučujeme kašlat do kapesníků, ne do ruky. Viry se přenášejí i dotykem, nejen vzduchem. Dávejte léky na teplotu, vitaminy, dodržujte klid na lůžku, větrejte a u vysokých teplot nepodávejte horké čaje,“ radí odborníci s tím, že vysoké teploty trvají i čtyři až pět dnů. Pacienti by měli počítat i s tím, že dráždivý kašel je může trápit delší dobu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.