Šéf porodnice po smrti novorozenců v Litoměřicích: U úmrtí nebyl, ale odstavili ho
Zvládl náročné komplikace, zachránil se svým týmem dvě miminka a zdravá je předal jejich maminkám. S takovými pocity odcházel v listopadu domů šéf litoměřické porodnice Petr Holba (40). Druhý den zažil šok. S odstupem několika týdnů teď o všem promluvil...
Při další směně tehdy v porodnici zemřela dvě miminka. Provozovatel špitálu následně odstavil i jeho, ačkoliv u úmrtí vůbec nebyl a dozvěděl se o nich až další den. Nyní popsal pro Blesk to, co se v osudný den v porodnici stalo. Porodník, který byl v roce 2025 uveden v žebříčku Forbes mezi padesátkou nejlepších českých lékařů, se domnívá, že tragické situace vedení využilo, aby se ho zbavilo. Do práce se zatím vrátit nesmí. A úmrtí miminek vyšetřuje policie.
Můžete popsat, co konkrétně se během vaší služby stalo?
„Došlo bohužel ke komplikacím, které se v porodnictví někdy stávají. U jedné maminky se porod zastavil a my jsme jí museli pomoci vexem (zařízením, které pomocí podtlaku pomáhá dítěti postupovat porodními cestami, pozn. red.). Na kontrolním ultrazvuku po porodu se ukázalo, že v děloze byl myom, který nebyl při předchozích vyšetřeních diagnostikovatelný, a my jsme dítěti pomohli tu překážku překonat.“
Druhý porod byla prý maminka, která chtěla rodit vaginálně po císařském řezu…
„Je to tak. Jde o informace, které už se objevily ve veřejném prostoru, takže neříkám nic tajného. Bohužel došlo k trochu raritnímu souběhu patologií, že se začala odlučovat placenta a zároveň praskla děloha. Miminko už prakticky plavalo ve střevních kličkách. Porodnictví je nádherný obor, ale zrádný v tom, že jsou dny, kdy všechno běží samo, a pak ty, kde dochází ke komplikacím.“
Děti narozené při vaší směně jsou v pořádku?
„Podle mých informací ano. I jejich maminky. Ta první, pokud vím, byla osobně poděkovat paní primářce. Vůbec nevnímala, že by se stalo něco zásadního. Až pak jí u dveří zazvonila policie.“
V médiích se objevila informace, že došlo ke čtyřem resuscitacím. Vy to rozporujete. Jak to tedy bylo?
„Médiím podal někdo mylné informace. Došlo ke dvěma resuscitačním pokusům, které bohužel nebyly úspěšné a u kterých jsem já nebyl. Děti, které se narodily při mojí službě, potřebovaly jen tzv. taktilní stimulaci. To je poměrně běžná věc. Lze říct, že nějakou formu takové pomoci vyžaduje po porodu až kolem deseti procent novorozenců.“
Co si pod tím máme představit? Klasické chycení za nožičky a plácnutí po zadečku, aby se miminko nadechlo, které známe z filmů?
„Laicky řečeno ano. Ale děti už se dneska samozřejmě neplácají, máme trochu sofistikovanější metody. Aktivně ho stimulujete, masírujete, anebo ho třeba prodýchnete vzduchem. Děti narozené při mojí službě byly po porodu na pokoji se svými maminkami. To myslím vypovídá o tom, že byly v pořádku.“
Takže jste vlastně odcházel domů s dobrým pocitem?
„Nechci snižovat fakt, že šlo o velmi náročné porody. Ale komplikace jsme zvládli.“
Kdy jste se dozvěděl o tragické smrti dvou miminek?
„Vcházel jsem do nemocnice, a když jsem si pípal kartou na docházkový terminál, tak mi to sděloval sanitář. Nejdřív jsem moc nevěřil, ale pak jsem přišel na porodní sál a zjistil jsem, že je to bohužel pravda.“
Co se stalo?
„Nebyl jsem u toho, takže mi nepřísluší to jakkoliv komentovat. I s ohledem na rodiny, které přišly o děti.“
Na internetu se objevily informace, že k úmrtím došlo v souvislosti s alternativními praktikami při porodu. Můžete se vyjádřit aspoň k tomu?
„To můžu zcela vyloučit. Šlo o lékařsky vedené porody na porodnickém lůžku.“
Co se stalo potom?
„Bylo mi oznámeno paní primářkou, se kterou jsme sehraný tým a která také byla účastná těch porodů, že mi má vzkázat z ředitelství, že budu nejspíš odvolán. To bylo v pátek. Takže já jsem pak odsloužil celý víkend a v pondělí mi a mé kolegyni, která teda byla přítomna jako neatestovaný lékař těm osudným porodům, oznámili, že nás posílají domů kvůli »překážkám ze strany zaměstnavatele« na dobu neurčitou.“
Vy jste ale u úmrtí těch dětí nebyl. A »u vašich« porodů byli přítomni i další lékaři. Objasnili vám, proč odstavují i vás?
„Ne. Ani mně, ani paní primářce.“
Jak si to vysvětlujete?
„Nebyl jsem u vedení oblíbený. Prvotní rozpory, které já jsem vnímal osobně, začaly, když jsem byl dotazován členem Krajské zdravotní (společnost, která nemocnici v Litoměřicích provozuje, pozn. red.), kde chtěli, abych politicky podpořil určitou stranu před krajskými volbami. A já jsem to odmítl. Navíc ne každý souzněl s tím, že jsme chtěli vést porodnici trochu jinak, s důrazem na respektující přístup. My jsme přitom dokázali zastavit odliv klientek. Navzdory tomu, že porodnost obecně klesá, nám maminky od roku 2023 přibývaly. Do Litoměřic jezdily z velké dálky, jen aby mohly rodit u nás.“
Nechcete říct, jakou stranu jste měl podpořit?
„Nechci. Ale já si nemyslím, že bych měl podporovat jakékoliv barvy toho nebo onoho týmu. Já jsem se tehdy opravdu soustředil na to, abych postavil výjimečnou porodnici. Neříkám, že bych nikdy politickou kariéru nezvažoval, ale jakékoliv politické angažmá by podle mě mělo vycházet pouze ze svobodného a dobrovolného rozhodnutí.“
Mělo to odmítnutí pro vás nějaké přímé následky?
„Až nyní, jinak se žádné přímé následky nestaly. Krátce poté se kolem projektu porodnice začala měnit atmosféra. Věci, které byly dříve schválené a rozjeté, se začaly brzdit nebo znovu otevírat, aniž by mi kdokoli dokázal jasně vysvětlit proč. Zároveň se ke mně dostaly informace o velmi závažných a zcela nepravdivých tvrzeních, která se měla šířit o mé osobě. Pro porodníka je něco takového likvidační. (Mělo jít o údajné užívání drog, pozn. red.) Proto jsem se rozhodl reagovat okamžitě a naprosto otevřeně a nechal jsem si udělat odborné toxikologické vyšetření a jejich výsledky jsem prezentoval v nemocnici, aby bylo jasno. O celé situaci jsem informoval i generálního ředitele, který mi přislíbil, že se věcí bude zabývat. Dál už se ale vše překrylo tragickými událostmi na oddělení, a k žádnému závěru jsem se zpětně nedostal.“
Co děláte teď?
„Nic. Stále jsem tak nějak v šoku. Provozovat medicínu nemůžu, protože by to bylo porušení mé pracovní smlouvy jako nepovolený souběh.“
