Historickou vilu v Písku pohltily plameny: Patřila známé politické vězeňkyni
Symbol historického dědictví Písku, vila Marta, vyhořela. Objekt je spojen s příběhem politické vězenkyně Dagmar Šimkové, která v něm kdysi žila. Vila už léta patří zastupiteli Marku Andělovi, který ji nechal zchátrat.
Smutný osud vily rozbouřil v Písku velké emoce. Lidé už delší čas kritizovali její neudržovaný stav a nečinnost vlastníka. Vilu nad řekou Otavou nechal postavit otec Dagmar Šimkové a pojmenoval ji po manželce Martě. Po změně politických poměrů byla buržoazní rodina nežádoucí. Právě z této vily v roce 1952 odvedli estébáci třiadvacetiletou Dagmar, která za své protikomunistické názory strávila ve vězení téměř 15 let.
„Plameny zničily místo, které mělo genia loci a i přes dekády chátrání neslo svědectví o statečnosti a nezlomnosti. Nové zdi se dají postavit, ale duši minulosti, otisky lidských osudů a historii už z popela nikdo nevykřeše,“ shrnula pocity mnohých Eva Ščerbová z Písku.
Proč hořelo?
Hasiči vyjeli k požáru střechy vily Marta v úterý v podvečer. Vyhlásili 2. stupeň požárního poplachu kvůli náročnosti zásahu. Práci jim znesnadňoval zarostlý a svažitý terén. „Ráno vyrazili na místo vyšetřovatelé HZS i policie, kteří zjišťují, proč ve vile hořelo. Zatím bez domluvy s majitelem jsme předběžně stanovili škodu na 900 tisíc,“ řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Vilu komunisté perzekuované rodině sebrali, Dagmar Šimková emigrovala a po revoluci dům získala zpět. Prodala ho Marku Andělovi, ten s ním léta nic nedělal, a tak se stal útočištěm bezdomovců. Jak uvedl sám písecký zastupitel Marek Anděl, shořelá střecha byla údajně nová. „Nic dalšího nijak zásadně poškozené není. Vilu chci opravit a vytvořit tam bydlení pro rodinu. Mám už vnoučata, tak třeba ve vile budou bydlet,“ reagoval Anděl.
Pamatkari chranene objekty, ktere vlastnik nepovazuje za pamatky, ty obcas shori… jako ve Zline u Bati.