Historickou vilu v Písku pohltily plameny: Patřila známé politické vězeňkyni

Hořící vila Marta vyděsila obyvatele Písku.
Hořící vila Marta vyděsila obyvatele Písku.
Hořící vila Marta vyděsila obyvatele Písku.
Hořící vila Marta vyděsila obyvatele Písku.
Hořící vila Marta vyděsila obyvatele Písku.
Autor: Vladimíra Hradská - 
29. července 2026
16:23

Symbol historického dědictví Písku, vila Marta, vyhořela. Objekt je spojen s příběhem politické vězenkyně Dagmar Šimkové, která v něm kdysi žila. Vila už léta patří zastupiteli Marku Andělovi, který ji nechal zchátrat.

Smutný osud vily rozbouřil v Písku velké emoce. Lidé už delší čas kritizovali její neudržovaný stav a nečinnost vlastníka. Vilu nad řekou Otavou nechal postavit otec Dagmar Šimkové a pojmenoval ji po manželce Martě. Po změně politických poměrů byla buržoazní rodina nežádoucí. Právě z této vily v roce 1952 odvedli estébáci třiadvacetiletou Dagmar, která za své protikomunistické názory strávila ve vězení téměř 15 let.

„Plameny zničily místo, které mělo genia loci a i přes dekády chátrání neslo svědectví o statečnosti a nezlomnosti. Nové zdi se dají postavit, ale duši minulosti, otisky lidských osudů a historii už z popela nikdo nevykřeše,“ shrnula pocity mnohých Eva Ščerbová z Písku.

Proč hořelo?

Hasiči vyjeli k požáru střechy vily Marta v úterý v podvečer. Vyhlásili 2. stupeň požárního poplachu kvůli náročnosti zásahu. Práci jim znesnadňoval zarostlý a svažitý terén. „Ráno vyrazili na místo vyšetřovatelé HZS i policie, kteří zjišťují, proč ve vile hořelo. Zatím bez domluvy s majitelem jsme předběžně stanovili škodu na 900 tisíc,“ řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Vilu komunisté perzekuované rodině sebrali, Dagmar Šimková emigrovala a po revoluci dům získala zpět. Prodala ho Marku Andělovi, ten s ním léta nic nedělal, a tak se stal útočištěm bezdomovců. Jak uvedl sám písecký zastupitel Marek Anděl, shořelá střecha byla údajně nová. „Nic dalšího nijak zásadně poškozené není. Vilu chci opravit a vytvořit tam bydlení pro rodinu. Mám už vnoučata, tak třeba ve vile budou bydlet,“ reagoval Anděl.

Hořící vila Marta vyděsila obyvatele Písku.
Hořící vila Marta vyděsila obyvatele Písku.
Hořící vila Marta vyděsila obyvatele Písku.
Hořící vila Marta vyděsila obyvatele Písku.
Hořící vila Marta vyděsila obyvatele Písku.

Témata:
požárhasičipožár domuvilaPísekDagmar ŠimkováJihočeský kraj
Vladimíra Hradská
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Jan Huml ( 29. července 2026 16:48 )

Pamatkari chranene objekty, ktere vlastnik nepovazuje za pamatky, ty obcas shori… jako ve Zline u Bati.

alfa05 ( 29. července 2026 16:43 )

Doporučuji přečíst knihu" Taky jsme tam byli" kterou napsala Dagmar Šimková. Popisuje svoje zatčení,roky stravené ve vězení, osudy žen které s ní ve vězení pobývaly. Hrozné co se dělo. Ovšem nebyly to jen politické vězeňkyně. Seděli tam jeptiš­ky,pros­titut­ky, vražed­kyně,­andě­líčkař­ky. Mnohé osudy byly velmi smutné.
Dagmar Šimková odešla s matkou za sestrou do Austrálie,kde vystudovala vysokou školu. Bohužel celkem brzy zemřela. Čest její památce!

Uživatel_6270639 ( 29. července 2026 16:37 )

Žila si ve vězení kde ji živil stát,a vilu ještě se ziskem prodala

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