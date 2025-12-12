Křetínského obří motoristický nákup: Koupil síť autobazarů AAA Auto a Mototechna

12. prosince 2025
12. prosince 2025
Mezinárodní skupina EP Equity Investment Daniela Křetínského koupila skupinu autobazarů Aures Holdings, která zastřešuje značky AAA Auto a Mototechna. Prodávajícím je fond Abris Capital Partners a další akcionáři. Aures to dnes uvedl v tiskové zprávě. Cenu žádná ze stran nezveřejnila.

Do dokončení transakce bude Aures Holdings fungovat jako dosud a bude i nadále působit pod svými stávajícími značkami. Bez přerušení bude pokračovat v poskytování služeb zákazníkům na všech trzích.

Aures ročně prodá kolem 110 000 ojetých aut na klíčových trzích v Česku, na Slovensku a v Polsku. Loni zvýšil provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Tržby se zvýšily o 11 procent na 1,25 miliardy eur, což odpovídá asi 31,2 miliardy korun.

EPEI podle svého vyjádření nákup považuje za dlouhodobou strategickou investici. „AAA Auto si během své historie vybudovalo jedinečnou databázi a sofistikovaný systém pro hodnocení technického stavu vozů, díky kterému se při výkupu zaměřuje na zhruba 30 procent nejkvalitnějších automobilů na trhu. Očekáváme další konsolidaci trhu ojetých vozů a věříme, že značky AAA Auto a Mototechna mají silný předpoklad stát se hlavními hybateli tohoto procesu,“ uvedl investiční manažer EPEI Petr Kudela.

„Podařilo se nám se značkami AAA Auto a Mototechna vybudovat dominantní postavení na všech klíčových trzích. Vstup nového vlastníka přinese společnosti i jejím zákazníkům nové příležitosti a podpoří další růst a inovace,“ uvedli generální ředitelé Auresu Karolína Topolová a Petr Vaněček.

Aures Holdings působí na trhu s ojetými vozy 33 let a zaměstnává 3000 lidí. Provozuje síť 70 poboček, servisních center a zastoupení v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Německu pod značkami AAA Auto Plus, AAA Auto, AAA Auto Diskont a Mototechna. Za dobu své existence na výkupu a prodeji skupina obsloužila přes 3,3 milionu zákazníků. Je největším prodejcem ojetých aut ve střední a východní Evropě.

EP Equity Investment se zaměřuje na dlouhodobé strategické investice do veřejně obchodovaných i soukromých společností. Celková hodnota portfolia společnosti přesahuje 2,5 miliardy eur. Majoritním vlastníkem a hlavním akcionářem společnosti EP Equity Investment je miliardář Daniel Křetínský.

Křetínský vlastní i vydavatelství Czech News Center, které vydává deník Blesk a provozuje server Blesk.cz. 

