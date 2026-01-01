Zakázaná pyrotechnika vážně zranila muže z Českých Budějovic: Utrhla mu obě ruce

Ilustrační foto: Pyrotechnika
Ilustrační foto: Pyrotechnika  (Autor: Blesk)
Autor: nkc - 
1. ledna 2026
13:14

Obrovská tragédie potkala muže v Českých Budějovicích, který během silvestrovské noci zapaloval zakázanou pyrotechniku. Nerozvážnost se mu nevyplatila a jedna z výbušnin mu explodovala přímo v rukách. Amputovala mu obě horní končetiny v oblasti zápěstí. Policie případ řeší a nahlíží na něj jako na nedovolené ozbrojování.

Silvestrovská noc se vymkla z rukou muži v Českých Budějovicích. Zapaloval zakázanou pyrotechniku. Riskování ho stálo obě horní končetiny. „Při manipulaci s pyrotechnikou utrpěl pacient drtivá poranění obou horních končetin v oblasti zápěstí,“ popsala Kristina Vrkočová z krajské záchranky, informoval server Novinky.

„Místo na odpalování zvolil správně, ale typ pyrotechniky nikoliv. Jednalo se o zakázanou kategorii F4,“ vysvětlil mluvčí policie Jiří Matzner. Záchranáři muži po příjezdu poskytli nutnou péči a převezli ho na chirurgické oddělení českobudějovické nemocnice. Policie záležitost vyšetřuje jako nedovolené ozbrojování.

Muž není jediný, kdo kvůli pyrotechnice utrpěl vážná zranění. Na Sokolovsku petarda urvala prsty mladíkovi (16) a na Plzeňsku hořlaviny způsobily popáleniny prvního stupně na obličeji.

Video  Začalo platit omezení ohňostrojů: Hrozí pokuty až půl miliónu 
Video se připravuje ...

Témata:
nehodavýbuchzraněníexplozeamputacezakázanépolicieokres SokolovČeské BudějovicePlzeňský krajNemocnice České Budějovicepyrotechnikasilvestr
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Michaela Černá ( 1. ledna 2026 13:58 )

Takže to dopadlo úplně tím nejlepším způsobem: ten,co ohrožoval zdraví a život lidí v okolí, byl po zásluze potrestán. Soudy by to neudělaly líp. Škoda jen,že to zaplatí společnost.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud