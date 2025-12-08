Kerstin umrzla pod vrcholem Grossglockneru: Přítel čelí obvinění ze zabití
Rakouské úřady zveřejnily nové podrobnosti o smrti Kerstin Gurtnerové, která umrzla jen několik desítek metrů pod vrcholem hory Grossglockner. Její partner Thomas podle žalobce udělal řadu zásadních chyb a ve dvě ráno ji opustil ve vichru a mrazu, z něhož se sama nemohla dostat.
Kerstin (33) zemřela vloni v lednu při výstupu na 3 798 metrů vysokou horu Grossglockner. Podle nové obžaloby byla pouhých 50 metrů pod vrcholem, když ji její partner Thomas (39) v mrazivé noci nechal vyčerpanou a dezorientovanou. Vyšetřovatelé popisují noc s pocitovou teplotou kolem minus 20 stupňů a vichrem blížícím se 75 km/h, tedy podmínky, v nichž se i zkušení horolezci pohybují na hraně.
Společně vyrazili na túru 19. ledna, podle žalobců však o dvě hodiny později, než měli. Už cestou vzhůru bylo zřejmé, že Kerstin zápasí s náročným terénem a začíná ji dobíhat podchlazení. Stoupala ve snowboardových měkkých botách, nikoli ve vysokohorské obuvi, a každý metr ji stál stále více sil.
Zahraniční média uvádějí, že webové kamery na Adlersruhe zachytily jejich světla kolem 18. hodiny. O dvě a půl hodiny později se postup dvojice zastavil. Thomas podle vyšetřovatelů nevyužil čas, kdy ještě mohl jednat. Když se po dlouhém otálení rozhodl zavolat záchranu, nedokázal vrtulník navést správným směrem a telefon si následně přepnul na tichý režim. Kontakt se záchranáři přestal sám aktivně udržovat. Až kolem druhé hodiny ráno se vydal pro pomoc a na záběrech webkamer je jeho světlo vidět, jak se vzdaluje, zatímco Kerstin zůstává v mrazivém větru sama a bez závětří.
Ráno se pokusil záchranáře znovu kontaktovat, ale tou dobou už silný vítr neumožnil start helikoptéry. Horská služba se k ženě dostala až druhý den dopoledne a mohla pouze konstatovat její smrt.
Prokuratura v Innsbrucku popsala celou řadu pochybení. Thomas podle ní nezavolal pomoc včas, nerozsvítil nouzový signál ani ve chvíli, kdy nad nimi kolem 22:50 proletěl policejní vrtulník. Partnerce nezajistil závětří, nevyužil nouzové přikrývky ani bivakovací vak a opomenul fakt, že Kerstin nikdy neabsolvovala tak dlouhou vysokohorskou túru, takže byla na jeho zkušenosti a vedení plně odkázaná.
Závěry vyšetřování vznikly na základě analýzy mobilních telefonů, sportovních hodinek, fotografií i dat z webkamer. Thomas obvinění odmítá. Pokud bude v únorovém procesu uznán vinným ze zabití z hrubé nedbalosti, hrozí mu až tři roky vězení.
