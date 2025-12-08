Kerstin umrzla pod vrcholem Grossglockneru: Přítel čelí obvinění ze zabití

Přítel nechal Kerstin umrznout pod Grossglocknerem, hrozí mu vězení.
Přítel nechal Kerstin umrznout pod Grossglocknerem, hrozí mu vězení.
Kerstin Gurtnerová (†33) umrzla.
Kerstin Gurtnerová (†33) umrzla.
Thomas (39) přítelkyni opustil v nejhorší chvíli.
Autor: sgr - 
8. prosince 2025
09:35

Rakouské úřady zveřejnily nové podrobnosti o smrti Kerstin Gurtnerové, která umrzla jen několik desítek metrů pod vrcholem hory Grossglockner. Její partner Thomas podle žalobce udělal řadu zásadních chyb a ve dvě ráno ji opustil ve vichru a mrazu, z něhož se sama nemohla dostat.

Kerstin (33) zemřela vloni v lednu při výstupu na 3 798 metrů vysokou horu Grossglockner. Podle nové obžaloby byla pouhých 50 metrů pod vrcholem, když ji její partner Thomas (39) v mrazivé noci nechal vyčerpanou a dezorientovanou. Vyšetřovatelé popisují noc s pocitovou teplotou kolem minus 20 stupňů a vichrem blížícím se 75 km/h, tedy podmínky, v nichž se i zkušení horolezci pohybují na hraně.

Společně vyrazili na túru 19. ledna, podle žalobců však o dvě hodiny později, než měli. Už cestou vzhůru bylo zřejmé, že Kerstin zápasí s náročným terénem a začíná ji dobíhat podchlazení. Stoupala ve snowboardových měkkých botách, nikoli ve vysokohorské obuvi, a každý metr ji stál stále více sil.

Zahraniční média uvádějí, že webové kamery na Adlersruhe zachytily jejich světla kolem 18. hodiny. O dvě a půl hodiny později se postup dvojice zastavil. Thomas podle vyšetřovatelů nevyužil čas, kdy ještě mohl jednat. Když se po dlouhém otálení rozhodl zavolat záchranu, nedokázal vrtulník navést správným směrem a telefon si následně přepnul na tichý režim. Kontakt se záchranáři přestal sám aktivně udržovat. Až kolem druhé hodiny ráno se vydal pro pomoc a na záběrech webkamer je jeho světlo vidět, jak se vzdaluje, zatímco Kerstin zůstává v mrazivém větru sama a bez závětří.

Ráno se pokusil záchranáře znovu kontaktovat, ale tou dobou už silný vítr neumožnil start helikoptéry. Horská služba se k ženě dostala až druhý den dopoledne a mohla pouze konstatovat její smrt.

Prokuratura v Innsbrucku popsala celou řadu pochybení. Thomas podle ní nezavolal pomoc včas, nerozsvítil nouzový signál ani ve chvíli, kdy nad nimi kolem 22:50 proletěl policejní vrtulník. Partnerce nezajistil závětří, nevyužil nouzové přikrývky ani bivakovací vak a opomenul fakt, že Kerstin nikdy neabsolvovala tak dlouhou vysokohorskou túru, takže byla na jeho zkušenosti a vedení plně odkázaná.

Závěry vyšetřování vznikly na základě analýzy mobilních telefonů, sportovních hodinek, fotografií i dat z webkamer. Thomas obvinění odmítá. Pokud bude v únorovém procesu uznán vinným ze zabití z hrubé nedbalosti, hrozí mu až tři roky vězení.

Přítel nechal Kerstin umrznout pod Grossglocknerem, hrozí mu vězení.
Přítel nechal Kerstin umrznout pod Grossglocknerem, hrozí mu vězení.
Kerstin Gurtnerová (†33) umrzla.
Kerstin Gurtnerová (†33) umrzla.
Thomas (39) přítelkyni opustil v nejhorší chvíli.

Témata:
přítelhorysmrtturistikarakouské alpyumrznutíwebkameranedbalostpartnerkavýstuppochybeníopuštěníobvinění ze zabitíGrossglockner
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

nika f ( 8. prosince 2025 15:10 )

Naštěstí ne, když je souzenej za zabití. Ale snažil se...

navratih ( 8. prosince 2025 14:58 )

Dokonalá vražda..?

Uživatel_5872734 ( 8. prosince 2025 14:53 )

Se mu chtěla zalíbit a stálo jí to život, holky neblbněte vemte si to k srdci

Ras Putin ( 8. prosince 2025 11:20 )

Ottík vám to všem vysvětlí jak to bylo a jak to být mělo. Má totiž zdolaný všechny vrchy světa vč. Řípu.

nika f ( 8. prosince 2025 09:53 )

Tak to je naprosto jasný, že ji tímto způsobem chtěl zabit. A aby to vypadalo jako nešťastná událost. 👎

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud