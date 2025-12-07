Otřesný start lyžařské sezóny: Kluk (†16) po pádu zemřel
V rakouském středisku Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl zemřel nezletilý lyžař, jenž se při skoku snažil na poslední chvíli vyhnout jinému sportovci. Vyjel mimo sjezdovku, spadl v otevřeném terénu a utrpěl smrtelná zranění. V nemocnici ve Schwarzachu později zemřel.
Šestnáctiletý lyžař ve středním Rakousku v sobotu utrpěl smrtelná poranění, když se vyhýbal jinému lyžaři a vyjel při tom ze sjezdovky. V nemocnici svým zraněním podlehl, informovala agentura APA.
Neštěstí se stalo v lyžařském středisku Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl asi 70 kilometrů jižně od Salcburku. Šestnáctiletý Rakušan skákal přes kopec, neviděl ale lyžaře, který pod ním spadl a začal se zvedat. Když se mu na poslední chvíli pokoušel vyhnout, vyjel ze sjezdovky a sám spadl v otevřeném terénu.
Mladík byl s vážnými zraněními převezen do nemocnice v nedalekém Schwarzachu, kde později zemřel.
