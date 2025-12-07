Smrt novorozenců otřásla Litoměřicemi: Porodnici hájí její pacientky
Vyšetřování dvou úmrtí novorozenců v litoměřické porodnici pokračuje. Kriminalisté zajišťují důkazy a nemocnice nechala prověřit své postupy. Řada žen, které zde rodily, popisuje dobrou zkušenost a zařízení se zastává.
Litoměřická nemocnice zůstává v centru pozornosti poté, co se během jediného dne odehrálo několik mimořádně dramatických porodů. Lékaři se čtyřikrát snažili oživit právě narozené děti, dvě z nich zemřely a jedna rodička byla v přímém ohrožení života. Vyšetřovatelé nyní rozplétají, zda v osudných hodinách došlo k pochybení jednotlivce, nebo se sešlo více nepředvídatelných okolností.
Podle informací televize CNN Prima News vedení nemocnice zadalo odborný posudek znaleckému ústavu a prověřuje veškeré postupy. Sloužící lékařka a vedoucí centra porodní asistence Petr Holba zůstávají mimo službu až do uzavření šetření.
Mezi bývalými pacientkami však panuje vůči porodnici vstřícnost. Ženy popisují profesionální přístup i silnou podporu během porodu. Podle nich se spíše než o systémovou chybu jednalo o selhání jednotlivce, případně nešťastnou souhru okolností. Stejný závěr připustil i přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava Ondřej Šimetka.
Policie mezitím připravuje výslechy svědků a zajišťuje dokumentaci včetně zdravotnických záznamů. Právníci upozorňují, že podobné případy často nekončí trestním stíháním, ale civilními spory o náhradu újmy. Advokátka Zuzana Candigliota uvedla, že částky za úmrtí blízkého se obvykle pohybují v rozmezí od 700 tisíc korun do jednoho milionu; u přeživšího, ale postiženého dítěte mohou náklady vystoupat až na několik milionů.
Provoz porodnice pokračuje bez omezení a nemocnice žádá veřejnost o trpělivost do chvíle, než budou k dispozici výsledky znaleckého posudku.
