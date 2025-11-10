Filípkovi lékaři z Fakultní nemocnice Ostrava schválili využívání nové přenosné pumpy s dávkováním biologického léku. Klučík ji má uloženou v batůžku. Pumpa mu přes infuzi kape do těla lék proti leukémii a on si může nerušeně, i když opatrně, hrát. A hlavně být s maminkou.
„Za mě je to úplně super. Přijedeme jen jednou za čtyři dny, strávíme tu jen pár hodin kvůli výměně infuzního setu a můžeme jet zpátky domů,“ neskrývá nadšení z moderní léčby Filípkova máma.
Ležel jen týden
Pro psychiku její i syna je to dar z nebes. Léčba trvá 28 dní a oni je nemusí počítat v nemocnici. „Trávit čas si můžeme tak, jak chceme my, nelimituje nás jeden pokoj,“ řekla Marie Hrabcová. Bez přerušení ležel Filípek v nemocnici jen prvních sedm dní.
Léčení těžce nemocného chlapečka zatím probíhá, jak má. Dosud se vždy podařilo vyřešit i malé technické potíže. „Párkrát nám to zapípalo, ale když jsme pohnuli s hadičkami, pokračovalo to v podávání,“ popsala Filípkova maminka. Díky jejímu dobře naladěnému malému bojovníkovi věří ve šťastný konec.
Obrovská úleva pro rodiče
Pořízení tří infuzních pump za 174 tisíc korun je obrovskou pomocí pro rodiče a jejich děti. „Pokud bude s přístrojem jakýkoliv problém a nevěděli by si rady, mohou kdykoliv zavolat na telefonní číslo na oddělení, případně k nám dojet. Každá sestřička ochotně poradí,“ říká staniční sestra dětské hematologie Iveta Skibová.
V 5 letech onemocněl leukemií: Michaelovi (40) jako prvnímu transplantovali kostní dřeň. Teď vychovává synka
Vysoká účinnost léčby
Filípek trpí akutní lymfoblastickou leukémií tzv. středního rizika. Biologická léčba mívá vysokou účinnost. „Pacientův T-lymfocyt lék dovede přímo k leukemickému B-lymfocytu a nádorovou buňku zničí. Výhodou je, že pacienti tráví v nemocnici jen prvních sedm dní. Léky mohou mít vedlejší účinky, které je třeba zaléčit. Pak mohou pokračovat doma,“ upřesnila primářka Iveta Laryšová.
Každý rok přibude v Česku asi 65 nových případů akutní leukémie u dětí. Asi 10 z nich se léčí ve Fakultní nemocnici Ostrava.
VIDEO: Leukémie: nemoc, kterou trpěl i Karel Gott - příznaky, příčiny, léčba.
Leukémie: nemoc, kterou trpěl i Karel Gott - příznaky, příčiny, léčba Videohub