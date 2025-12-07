Peklo v klubu v Indii: Po výbuchu zemřelo 25 lidí! O život přišli i turisté
V indickém státě Góa vypukl v noci z pátku na sobotu 6. prosince ničivý požár v přeplněném nočním klubu. O život přišlo 25 lidí včetně čtyř turistů, dalších šest utrpělo zranění. Z prvních informací vyplývá, že se oheň rozšířil po výbuchu plynové láhve, přičemž většina obětí zemřela na udušení. Premiér Naréndra Módí oznámil soustrast i finanční pomoc rodinám zemřelých.
Nejméně 25 lidí zemřelo při sobotním požáru v nočním klubu v indickém státě Góa, informují světové tiskové agentury. Mezi oběťmi požáru v oblasti vyhledávané zahraničními návštěvníky jsou nejméně čtyři turisté. Dalších šest lidí je zraněných. Policie příčinu požáru vyšetřuje, podle vyjádření policejního šéfa v místních médiích jej mohl způsobit výbuch plynové bomby.
„Dnešek je velmi bolestným dnem pro nás všechny v Góa. Velký požár v (obci) Arpora stál život 23 lidí,“ vyčíslil na síti X dříve udávaný počet obětí hlavní ministr vlády státu Góa Pramód Savant, který přislíbil důkladné vyšetření tragédie. „Viníci budou potrestáni nejpřísnějším způsobem, který umožňuje zákon,“ uvedl ministr, který se vydal na místo neštěstí ležící asi 25 kilometrů od metropole státu Panadži.
Premiér Naréndra Módí uvedl, že se Savantem hovořil a vyjádřil soustrast příbuzným obětí. Nabídl jim finanční pomoc ve výši 200.000 rupií (46.000 korun), pro zraněné pak 50.000 rupií.
Hořet začalo okolo půlnoci na dnešek místního času (v sobotu před 20:00 SEČ). Podle Savanta jsou mezi mrtvými čtyři turisté, většina obětí jsou zaměstnanci podniku. Tři lidé zemřeli na popáleniny, ostatní udušením.
Góa leží na západním pobřeží Indie a patří k regionům nejvíce vyhledávaným turisty. Savant řekl, že událost se stala v době vrcholící turistické sezony.
Místní média citovala policejního šéfa Aloka Kumara, podle něhož požár patrně zavinil výbuch plynové láhve.
