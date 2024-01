Dramatická záchrana českých turistů v Alpách: Na náročnou túru vyrazili ve špatném počasí

Češi se vypravili za silného sněžení, větru a mrazu do hor už v pátek brzy ráno, a to bezprostředně po osmihodinové cestě autem. Jejich výchozím bodem byl penzion Lucknerhaus v obci Kals, do cíle ale nedorazili a poté, co ve svahu uvízli, zavolali v pátek před půlnocí o pomoc.

Muže ve věku 57 let a dva čtyřicetileté bratry se vypravilo hledat družstvo 13 záchranářů horské služby a jeden policista. Trojici se podařilo lokalizovat až v sobotu za světla a horská služba ji dopravila nejprve na horskou chatu Erzherzog-Johann Hütte a později do údolí.