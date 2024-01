Strach na palubě boeingu bez dveří: Matka musela syna držet, aby ho to nevcuclo! Strhlo mu to košili

Traumatický zážitek mají za sebou pasažéři letu z Portlandu. Na palubě dva měsíce starého letounu Boeing 737-9 Max se ozvala ohlušující rána, po které zůstala v boku letounu díra. Aljašská aerolinka všechny letadla toho typu stáhla z provozu, stejně tak jako i několik dalších společností. Svědci nyní popsali, co se na palubě dělo!

V pátek večer vystartovalo z letiště Portland v Oregonu letadlo aljašské společnosti, 171 cestujících na palubě mělo namířeno do Ontaria. Let ale trval pouhých dvacet minut, chvíli po vzletu se totiž na palubě ozvala ohlušující rána, ze zadní části letadla uletěly dveře. Zůstala po nich díra o velikosti ledničky.

Štěstím bylo, že v místě dveří nikdo v tu chvíli neseděl. I tak to byl pro všechny cestující traumatizující zážitek. Podle CNN jeden chlapec vlivem podtlaku v kabině přišel o košili, která vyletěla ven. Vlivem studeného větru byl poté celý zarudlý. Matka ho pak po celou dobu držela pevně na sedadle, aby ho to nevcuclo ven.

Několik dalších pasažérů přišlo o telefony nebo sluchátka. „Vlasy lidí létaly všude. Mlha nebo mrak, který se kolem mě prohnal, mě zasáhl do tváře,“ popsal webu Nick Hoch (33), který byl na palubě letu 1282.

„Byl jsem docela vyděšený a vyděšený a myslím, že ostatní lidé byli také dost rozrušení,“ popisuje dál s tím, že seděl na levé straně letadla několik míst před dveřmi. Většina cestujících byla v klidu, pochválil i posádku, která podle něj odvedla skvělou práci.

Podle audiozáznamu byl letoun v době výbuchu v 16 tisících stopách, to odpovídá pěti kilometrům. Po odpadnutí dveří kapitán uvedl, že vyhlašuje nouzi. „Alaska 1282, vyhlašujeme nouzi, klesáme do deseti tisíc stop,“ uvedl v radioprovozu. Do deseti tisíc stop se klesá ve chvíli, kdy potřebují na palubě provést dekompresi.

Uzemnění letadel

Kromě vyšetřování probíhá také pátrání po dveřích. Aljašská společnost se už necelých 24hodin po nehodě rozhodla letadla Boeing 737-9 Max uzemnit. Šéfka amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) Jennifer Homendyová v sobotu na tiskové konferenci řekla, že sedadla v bezprostřední blízkosti poškozeného místa byla neobsazená. "Máme velké, velké štěstí, že to neskončilo tragičtěji," doplnila.

A stejný krok učinila i panamská společnost Copa, která má 21 moderních strojů, nebo Turecká aerolinka s pěti kusy letadel.

Ze 1400 dosud vyrobených a dodaných letounů Boeing 737 MAX je asi 220 strojů typu MAX 9, uvedla agentura Reuters. Trupy letadel dodává Boeingu firma Spirit AeroSystems, která se od něj oddělila v roce 2005. V poslední době hlásil Boeing problémy s rychlostí dodávek strojů 737 MAX právě s odkazem na potíže s kvalitou u dodavatele Spirit AeroSystems.