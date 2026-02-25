Chovatel z Teplicka zbytečně riskoval: Po uštknutí nejjedovatějším hadem na světě si šel lehnout
Kuriózní případ museli v pondělí ráno řešit tepličtí záchranáři. Tamního chovatele uštkl taipan menší, nejjedovatější had na světě. Jeho jed působí ukrutnou agónii a může vést i k úplnému ochrnutí dýchacích svalů. Majitele kousl had už v neděli večer při krmení, muž však šel spát a pomoc si zavolal až ráno. To je podle experta na plazy extrémně riskantní chování.
O případu promluvil pro CNN Prima News herpetolog Roman Honců. Kousnutí chovatele hadem je podle něj vzácné, ne však neslýchané. V tomto případě však prý šlo téměř určitě o špatnou manipulaci a chybu majitele. Honců také kroutí hlavou nad chováním muže. Při uštknutí je prý totiž rychlá reakce naprosto zásadní. „V těchto situacích dochází k ochrnutí dýchacích svalu extrémně rychle,“ vysvětlil.
Dodal, že zřejmě však otrava nebyla tak vážná, když si pomoc musel volat až druhý den ráno. „V každém případě je to ale hazard se zdravím,“ dodal. K incidentu došlo v neděli v podvečer. Taipan chovatele kousl během krmení. Zdravotní problémy začal pociťovat až druhý den ráno. „Mohu potvrdit, že záchranáři dnes zasahovali u případu závažné otravy po uštknutí hadem. Pacient byl převezen do teplické nemocnice,“ řekl v pondělí Blesku mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Muž skončil na specializovaném pracovišti v Praze ve stavu ohrožení života.
"...uštknutí nejjedovatějším hadem na světě.."
Po uštknutí mambou člověk umírá během pár desítek minut.
Tady něco nehraje.