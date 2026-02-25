Chovatel z Teplicka zbytečně riskoval: Po uštknutí nejjedovatějším hadem na světě si šel lehnout

Taipan menší, nejjedovatější had světa.
Taipan menší, nejjedovatější had světa.  (Autor: Zbyněk Schnapka)
Autor: kjm - 
25. února 2026
18:00

Kuriózní případ museli v pondělí ráno řešit tepličtí záchranáři. Tamního chovatele uštkl taipan menší, nejjedovatější had na světě. Jeho jed působí ukrutnou agónii a může vést i k úplnému ochrnutí dýchacích svalů. Majitele kousl had už v neděli večer při krmení, muž však šel spát a pomoc si zavolal až ráno. To je podle experta na plazy extrémně riskantní chování. 

O případu promluvil pro CNN Prima News herpetolog Roman Honců. Kousnutí chovatele hadem je podle něj vzácné, ne však neslýchané. V tomto případě však prý šlo téměř určitě o špatnou manipulaci a chybu majitele. Honců také kroutí hlavou nad chováním muže. Při uštknutí je prý totiž rychlá reakce naprosto zásadní. „V těchto situacích dochází k ochrnutí dýchacích svalu extrémně rychle,“ vysvětlil.

Dodal, že zřejmě však otrava nebyla tak vážná, když si pomoc musel volat až druhý den ráno. „V každém případě je to ale hazard se zdravím,“ dodal. K incidentu došlo v neděli v podvečer. Taipan chovatele kousl během krmení. Zdravotní problémy začal pociťovat až druhý den ráno. „Mohu potvrdit, že záchranáři dnes zasahovali u případu závažné otravy po uštknutí hadem. Pacient byl převezen do teplické nemocnice,“ řekl v pondělí Blesku mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Muž skončil na specializovaném pracovišti v Praze ve stavu ohrožení života.

Video  Blesk Podcast: Hlubočepská mamba byla k uštknutí donucená, tvrdí herpetolog Bublík.  - Jiří Marek
Video se připravuje ...

Témata:
haduštknutíuštknutí hademtaipanokres TepliceJedovatí hadiochrnutíTeplice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Babišova Inflace ( 25. února 2026 18:21 )

"...uštknutí nejjedovatějším hadem na světě.."
Po uštknutí mambou člověk umírá během pár desítek minut.
Tady něco nehraje.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Manželství Filipa Blažka a Jolany: Krach po 25 letech vztahu!
Manželství Filipa Blažka a Jolany: Krach po 25 letech vztahu!
Aha!
Jak zabránit, aby lednička zela prázdnotou? Triky, díky nimž ušetříte až o polovinu!
Jak zabránit, aby lednička zela prázdnotou? Triky, díky nimž ušetříte až o polovinu!
Dáma.cz
Čekáte miminko v roce 2026? Zdravotní pojišťovny přispívají tisíce korun. Zjistěte, na co máte nárok
Čekáte miminko v roce 2026? Zdravotní pojišťovny přispívají tisíce korun. Zjistěte, na co máte nárok
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Garsonka za tři miliony, krcálek za dva a půl. Ceny malých bytů atakují rekordy
Garsonka za tři miliony, krcálek za dva a půl. Ceny malých bytů atakují rekordy
e15
Rrahmani zatím poráží Kuchtu i Vojtu. V čem je jiný a proč sedí do Priskeho systému?
Rrahmani zatím poráží Kuchtu i Vojtu. V čem je jiný a proč sedí do Priskeho systému?
iSport
Čtyři roky po ruské invazi: Babišovo kličkování, Okamurova nenávist a Macinkova licoměrnost
Čtyři roky po ruské invazi: Babišovo kličkování, Okamurova nenávist a Macinkova licoměrnost
Reflex
Na skok od lyžařských středisek. Objevte Trento, klenot v srdci Dolomit vás okouzlí
Na skok od lyžařských středisek. Objevte Trento, klenot v srdci Dolomit vás okouzlí
Lidé a země