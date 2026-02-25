Posun ve sterilizačním skandálu v litoměřické nemocnici: Končí hlavní sestra!
Litoměřická nemocnice se v posledních týdnech potýká se skandálem. Tamní personál měl údajně opakovaně sterilizovat jednorázové nástroje. Po medializaci případu nyní končí hlavní sestra, která se prý podílela na vydání pokynu. Sama však tvrdí, že má svědomí čisté a odchází z jiných důvodů.
Hlavní sestra má podle informací televize Nova podíl na vydání pokynu k opakované sterilizaci nástrojů určených k jednorázovému použití. K tomu mělo docházet jak u operací, tak i v ambulancích. Na pozici nastoupila v únoru roku 2023. Tento měsíc však podala výpověď a od března již ve vedení litoměřických sester pokračovat nebude.
Sama hlavní sestra uvedla, že za opakovanou sterilizaci nemůže a ze zaměstnání odchází kvůli tlaku pramenícího z mediální pozornosti. Vedení nemocnice měla vytknout nedostatečnou možnost obhájit se. V nemocnici od provalení údajného pochybení probíhá důkladné vnitřní šetření. „Pokud interní šetření prokáže osobní selhání konkrétních pracovníků nebo jakékoliv vybočení z nastavených medicínských standardů, budou z toho vyvozeny odpovídající personální a organizační důsledky,“ uvedlo vedení v tiskové zprávě. Odchod hlavní sestry konec vyšetřování prý neznačí.
O kauze jako první informovala paní Pánková, vrchní sestra sterilizačního oddělení. Rozhodla se, že pokyn sterilizovat i jednorázové instrumenty, neuposlechne. „Řekla jsem, že to dělat nebudu. A pak když jsem šla k hlavní sestře, tak mi řekla, že pokud to nebudu sterilizovat, tak si následky ponesu sama,“ uvedla. K incidentu mělo dojít na začátku loňského roku, Pánková skončila na nemocenské. Kromě TV Nova prý oslovila i nemocničního ombudsmana.
