Duo cizinek na Teplicku okrádá seniory: Úřadují v narvaných obchodech
Doby předvánočních nákupů využívá duo žen, které v přeplněných obchodech na na teplicku okrádá seniory. Pro peněženku sahají i do tašky na rameni! Jednu z jejich krádeží zachytila kamera. Policisté po zlodějkách stále pátrají.
Případem se zabývají tepličtí policisté. Obrátila se na ně seniorka, která při nákupu v supermarketu přišla o peněženku. Duo zlodějek ji peněženku ukradla přímo z tašky, kterou měla zavěšenou na rameni.
„Přivolaní policisté zajistili kamerový záznam, na kterém jsou vidět dvě podezřelé ženy přímo při krádeži. Stejné ženy mají na svědomí i další obdobné krádeže na seniorech v Ústeckém kraji,“ uvedla na webu policie tisková mluvčí Ilona Gazdošová.
Podle Gazdošové by se mohlo jednat o cizinky. Policie po ženách stále pátrá, s pomocí se obrátila i směrem k veřejnosti. „Poznatky přivítáme na lince 158,“ dodala mluvčí.
