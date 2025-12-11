Záhadná smrt malého Fabiana (†8): Bolestná slova maminky zavražděného chlapečka
V německém městě Güstrow se v říjnu tohoto roku stala obrovská tragédie. Malý Fabian (†8) odešel v pátek ráno do školy, ale už se nevrátil. Policie po něm několik dní pátrala, až ho našla v nedalekém poli bez známek života. Ukázalo se, že chlapeček zemřel násilnou smrtí. Vyšetřovatelé od té doby pátrají po pachateli. Maminka zabitého Fabiana se vyjádřila. Její slova berou za srdce.
Vražda malého Fabiana ve městě Güstrow vyvolala pozdvižení v celém Německu. V pátek 10. října chlapec odešel do školy a už se nevrátil. Matka večer nahlásila zmizení na policii. Pohřešování odstartovalo dodnes nevyřešenou záhadu.
Vyšetřovatelé našli tělo chlapce o 4 dny později na nedalekém poli. Po provedení pitvy se ukázalo, že zemřel násilnou smrtí, uvedl deník Bild. Další vyšetřování intenzivně probíhá. Maminka Dorina (30) se k bolestné tragédii vyjádřila.
Po Fabianově smrti vytvořili lidé sbírku na jeho pohřeb, a projevili tak podporu rodině a vyjádřili lítost. Truchlící mamince dodaly dary novou naději k životu. „Děkuji každému, kdo přispěl. Děkuji všem, kteří se vcítili, sdíleli, podporovali a byli v tom s námi,“ vzkázala přes kamarádku Raffaelu. „Jen díky podpoře lidí bylo možné se s mým milovaným Fabianem rozloučit a nechat odejít jeho malou duši,“ dodala ve srdceryvné zprávě, uvedl server Merkur.
Dobročinnost a solidarita matce daly novou sílu, aby se s tragédií mohla vyrovnat. „Zapálili jste světlo v okamžiku, kdy se svět pro Dorianu zastavil. Ukázali jste, co znamená lidskost,“ doplnila ještě kamarádka.
Policie stále hledá důkazy a stopy, které by mohly odhalit chladnokrevného vraha. Na místě nálezu těla používají detektory kovu a policejní psy, zatím bez nových zjištění, informoval server Frankfurter Rundschau.
