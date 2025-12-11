Dva mrtví novorozenci v litoměřické porodnici: Podle experta by tak malá zařízení neměla existovat
V noci z 26. na 27. listopadu došlo v litoměřickém Centru porodní asistence k ohromnému neštěstí. Během jediného dne v porodnici zemřeli dva novorozenci. Další dvě miminka museli lékaři resuscitovat. Případ si přebrala kriminálka, podle některých odborníků by takto malé porodnice neměly vůbec existovat.
Informace o tragédii se po zveřejnění mediálním prostorem rozšířila velmi rychle. Českou veřejnost doslova pobouřila. Během jediného dne šlo v litoměřické porodnici hned čtyřem novorozeňatům. U dvou z nich byly bohužel pokusy o resuscitaci neúspěšné.
Podle některých odborníků jsou malé porodnice kvůli nízkému počtu narozených dětí mnohem rizikovější než ty velké. To tvrdil na svém profilu na síti X i ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hejdúch. Případ označil za velmi smutný. „Zároveň jde o viditelný a výmluvný příklad toho, jak zřejmě malé počty pacientů vedou k nedostatečné zkušenosti lékařů, chybám a omylům, které mohou být osudové,“ napsal. Občané by podle něj měli žádat o zveřejnění základních indikátorů kvality zdravotnických zařízení.
Konkrétně měl na mysli třeba roční počet provedených výkonů. Porodnice s méně než 600 porody ročně by podle něj neměly vůbec existovat. V závěru příspěvku vyzval ministerstvo zdravotnictví k odhalení zmiňovaných údajů. V komentářích pod příspěvkem se strhla vášnivá diskuze. Část komentujících mu dala za pravdu, jiným však rušení malých porodnic přijde absurdní. „Když budeme koncentrovat porodnice do velkonemocnic, bude víc porodů doma. To asi nechceme, ne?“ napsal jeden z nich.
Nešlo o alternativní porod
Vášně ohledně tragického případu mírnil na facebooku i gynekolog a senátor za obvod Ostrava-město Ondřej Šimetka (ODS). „Skutečnost, že ke dvěma úmrtím dojde na jednom pracovišti za jeden den je obrovské neštěstí, ale bez znalosti detailů z toho automaticky nevyplývá vůbec nic,“ napsal. Pro porodníky je prý naprosto běžné mít jednu směnu bezproblémovou a druhou plnou vážných komplikací.
Dále vyvrátil řadu domněnek, které se k němu v rámci případu donesly. Například, že žena po císařském řezu by neměla podruhé rodit přirozeně nebo že se jednalo o jakýsi „alternativní“ porod. „Prosím zdržme se domněnek, neodborných teorií a spekulací a to s ohledem k postiženým rodinám i budoucím rodičkám,“ uzavřel.
