Resuscitace a úmrtí novorozenců v Litoměřicích: „Žádná náhoda!“ upozorňují experti

V Litoměřicích zemřeli dva novorozenci a další dva resuscitovali.
V Litoměřicích zemřeli dva novorozenci a další dva resuscitovali.
MUDr. Petr Holba
Porodní apartmán Centra porodní asistence.
Porodní apartmán Centra porodní asistence.
Autor: ČTK - 
8. prosince 2025
17:24

Záhadné úmrtí novorozenců v litoměřické porodnici nemůže být náhoda. V pondělí to ve svém stanovisku uvedli experti ze sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SPFM). Věc byla předána k důkladnému prošetření. 

Úmrtí dvou novorozenců během 24 hodin v litoměřickém Centru porodní asistence je mimořádnou událostí, uvedla dnes v tiskové zprávě Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. Neštěstí se stalo z 26. na 27. listopadu, dvě další miminka lékaři resuscitovali. Případem se zabývají kriminalisté, řekla dnes bez dalších podrobností mluvčí policie Pavla Kofrová.

Situace je znepokojivá

Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti J. E. Purkyně (SPFM) ve svém dnešním stanovisku uvedla, že dvě úmrtí novorozenců v jediný den na pracovišti s relativně nízkým počtem porodů, loni jich bylo 528, si zaslouží zvýšenou pozornost.

„Takovou situaci nelze jednoduše přičítat shodě nešťastných náhod. Naopak představuje indikátor potřeby důkladného, transparentního a nezávislého prověření všech okolností, které k těmto událostem vedly,“ stojí v prohlášení.

SPFM uvádí, že se v loňském roce v ČR mrtvě narodilo 285 dětí, většina se narodila předčasně. V prvních sedmi dnech života loni zemřelo 84 novorozenců, nejčastěji v důsledku extrémní nezralosti, komplikací spojených s předčasným porodem nebo vrozených vad. Data vycházejí ze statistik ministerstva zdravotnictví.

Případ bude důkladně prošetřen

Správnost postupů u jednotlivých případů prošetřuje interní odborná komise Krajské zdravotní. Společnost oslovila také externí znalecký ústav. „V tuto chvíli probíhá interní i externí analýza všech okolností a postupů, abychom zjistili přesné příčiny, které k událostem vedly,“ řekla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Oddělení funguje bez omezení.

Vedení litoměřické nemocnice dočasně postavilo mimo službu vedoucího porodního sálu a službu konající lékařku. Vedoucí Petr Holba ve svém prohlášení uvedl, že ve všech čtyřech případech šlo o lékařsky vedené porody. „U porodů, kde došlo k úmrtí novorozenců, jsem nebyl přítomen,“ dodal. Postavení lékařů mimo službu je podle mluvčí Krajské zdravotní preventivním a standardním opatřením. „Trvá po dobu důkladného prošetření daných případů, aby byla zajištěna maximální transparentnost celého procesu,“ uvedla.

Video  V porodnici U Apolináře mají unikátního robota Paula! Dýchá, bije mu srdce, pláče i kňourá. Studenti se díky němu momhou lépe připravit na nejrůznější krizové situace, které po porodu mohou nastat.  - Jakub Poláček
Video se připravuje ...

V Litoměřicích zemřeli dva novorozenci a další dva resuscitovali.
V Litoměřicích zemřeli dva novorozenci a další dva resuscitovali.
MUDr. Petr Holba
Porodní apartmán Centra porodní asistence.
Porodní apartmán Centra porodní asistence.

Témata:
porodniceúmrtívyšetřováníLitoměřiceúmrtí dítěteČeskoMinisterstvo zdravotnictví České republikyporodlékařstvíČeská lékařská společnost Jana Evangelisty PurkyněKrajská zdravotníPetr Holba
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Otto Mustang ( 8. prosince 2025 19:59 )

Naprosto každému MUSÍ být jasné tak jak jsem napsal po oznámení této Tragédie, že ve zmiňované Nemocnici došlo k Hrubému a Trestuhodnému Zanedbání péče !

Náhodu zanechte Loterii Sazka !!! (již minulost) 🙁

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud