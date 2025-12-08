Resuscitace a úmrtí novorozenců v Litoměřicích: „Žádná náhoda!“ upozorňují experti
Záhadné úmrtí novorozenců v litoměřické porodnici nemůže být náhoda. V pondělí to ve svém stanovisku uvedli experti ze sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SPFM). Věc byla předána k důkladnému prošetření.
Úmrtí dvou novorozenců během 24 hodin v litoměřickém Centru porodní asistence je mimořádnou událostí, uvedla dnes v tiskové zprávě Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. Neštěstí se stalo z 26. na 27. listopadu, dvě další miminka lékaři resuscitovali. Případem se zabývají kriminalisté, řekla dnes bez dalších podrobností mluvčí policie Pavla Kofrová.
Situace je znepokojivá
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti J. E. Purkyně (SPFM) ve svém dnešním stanovisku uvedla, že dvě úmrtí novorozenců v jediný den na pracovišti s relativně nízkým počtem porodů, loni jich bylo 528, si zaslouží zvýšenou pozornost.
„Takovou situaci nelze jednoduše přičítat shodě nešťastných náhod. Naopak představuje indikátor potřeby důkladného, transparentního a nezávislého prověření všech okolností, které k těmto událostem vedly,“ stojí v prohlášení.
SPFM uvádí, že se v loňském roce v ČR mrtvě narodilo 285 dětí, většina se narodila předčasně. V prvních sedmi dnech života loni zemřelo 84 novorozenců, nejčastěji v důsledku extrémní nezralosti, komplikací spojených s předčasným porodem nebo vrozených vad. Data vycházejí ze statistik ministerstva zdravotnictví.
Případ bude důkladně prošetřen
Správnost postupů u jednotlivých případů prošetřuje interní odborná komise Krajské zdravotní. Společnost oslovila také externí znalecký ústav. „V tuto chvíli probíhá interní i externí analýza všech okolností a postupů, abychom zjistili přesné příčiny, které k událostem vedly,“ řekla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Oddělení funguje bez omezení.
Vedení litoměřické nemocnice dočasně postavilo mimo službu vedoucího porodního sálu a službu konající lékařku. Vedoucí Petr Holba ve svém prohlášení uvedl, že ve všech čtyřech případech šlo o lékařsky vedené porody. „U porodů, kde došlo k úmrtí novorozenců, jsem nebyl přítomen,“ dodal. Postavení lékařů mimo službu je podle mluvčí Krajské zdravotní preventivním a standardním opatřením. „Trvá po dobu důkladného prošetření daných případů, aby byla zajištěna maximální transparentnost celého procesu,“ uvedla.
Naprosto každému MUSÍ být jasné tak jak jsem napsal po oznámení této Tragédie, že ve zmiňované Nemocnici došlo k Hrubému a Trestuhodnému Zanedbání péče !
Náhodu zanechte Loterii Sazka !!! (již minulost) 🙁