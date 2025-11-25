Kromě nedostatku pohybu a nepravidelné stravy je na vině i nedostatek kvalitního spánku. Nejohroženější obezitou jsou podle statistik žáci základních škol z ekonomicky hůře situovaných rodin. Obézním dětem hrozí problémy s klouby, cukrovka i potíže se srdcem. Změna životního stylu funguje hlavně u mladších dětí, u teenagerů pomáhá spíše moderní léčba.
Pomůže režim
„U dětí nemají místo žádné drastické diety ani tresty. Smysl má jednoduchý, předvídatelný režim. Pravidelná snídaně, několik menších porcí denně, omezení slazených nápojů a dostatek ovoce a zeleniny – to je základ, který funguje. U menších dětí často stačí upravit prostředí a návyky celé rodiny. Jakmile dítě vidí, že zdravé volby dělají i rodiče, přijímá změnu mnohem snadněji,“ doporučuje MUDr. Jan Boženský, předseda Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti ČLS JEP.
A právě teď navíc nastává také období, které zdravému režimu dětí příliš nenahrává. Před námi jsou vánoční svátky a ještě před tím Mikuláš, který obvykle nosí balíčky plné sladksotí. Co s tím?
Jak by mohl vypadat zdravý Mikuláš, který bude děti bavit a zároveň neškodí, navrhuje MUDr. Jan Boženský.
Ořechy – základ klasiky
• Vlašské, lískové, kešu nebo mandle – ideálně nesolené a nepražené.
• Množství: cca malá hrst (25–30 g). Ořechy dodají zdravé tuky, bílkoviny a minerály místo prázdných kalorií z cukru.
Ovoce – mandarinky, jablka, sušené ovoce
• K tradiční mandarince přidejte jablko nebo pár sušených kousků ovoce (např. jablečné chipsy bez cukru). Ovoce osladí balíček přirozeně a doplní vitaminy (hlavně C a A).
Kousek kvalitní čokolády
• Vyberte malou tabulku s 60–70 % kakaa. Vyhněte se baleným cukrovinkám. Jeden až dva dílky postačí jako odměna, ne jako hlavní obsah.
Domácí sušenky
• Např. ovesné s banánem a kokosem, mrkvové nebo vločky s arašídovým máslem. Upečené doma jsou bez palmového tuku a přidaných barviv.
Tyčinka s přirozeným složením
• Např. ovocná tyčinka (jen datle + ořechy) nebo ovesná s medem a semínky. Pozor na dětské „fit“ tyčinky – o co méně obsahují cukru, o to více mají často soli.
Malý nápoj – 100% šťáva
• Nahrazuje limonádu, může být ve vtipném balení. Ideální je šťáva ředěná vodou.
Nejedlé překvapení
• Malý dáreček místo dalšího cukru: pastelky, nálepky, hrníček nebo knížka.
„Zoubky jak perličky“
• Za každou sladkost v pytlíku přidejte malou zubní pastu, kvalitní barevný kartáček, a to jak klasický, tak mezizubní. Když si děti budou pravidelně čistit zuby, vyhnou se nadbytečným kilům i zubnímu kazu.
Lékařka o obezitě dětí: Situace je velmi alarmující Bára Holá