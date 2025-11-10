Matka přejela vlastní dceru (†1): Nevšimla si jí při couvání

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: kjm - 
10. listopadu 2025
15:10

Neuvěřitelná tragédie zasáhla v sobotu večer mladou rakouskou rodinku. Maminka při couvání z garáže neviděla svou roční dcerku a omylem ji přejela. Okamžitě zastavila a vyběhla ven, dívenka však byla již pod autem uvězněná. Ani přivolaní záchranáři už bohužel nemohli pomoct, holčička na místě zemřela.

Mladý pár v garáži předtím měnil pneumatiky. Jejich roční dcera byla v garáži s nimi. S prací skončili okolo šesté večer. Devětadvacetiletá žena a matka holčičky následně začala s autem z garáže couvat. Najednou však uslyšela hlasitou ránu a ztuhla jí krev v žilách. Auto okamžitě zastavila a vyběhla ven.

Čekal ji příšerný pohled. Dívenku náraz shodil na zem a zůstala pod autem zaklíněná. Žena na místo okamžitě zavolala manžela a společně přivolali záchranáře. Muž do té doby nadzvedl auto heverem a dívku vyprostil.

Zdravotníci na místě bojovali o její život. Ani intenzivní resuscitace však k oživení dívky bohužel nestačila. V prosinci by oslavila druhé narozeniny. Dechová zkouška matky vyšla negativně. Rodinu si do péče vzal krizový tým Červeného kříže, informoval deník Bild.

Video  Autobus v Benešově na Blanensku se samovolně rozjel a naboural do domu. (30. října 2025)  - Pavel Ryšlink
Video se připravuje ...

Témata:
nehodasmrtsmrt dítěteRakouskogarážČervený křížBild
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud