Matka přejela vlastní dceru (†1): Nevšimla si jí při couvání
Neuvěřitelná tragédie zasáhla v sobotu večer mladou rakouskou rodinku. Maminka při couvání z garáže neviděla svou roční dcerku a omylem ji přejela. Okamžitě zastavila a vyběhla ven, dívenka však byla již pod autem uvězněná. Ani přivolaní záchranáři už bohužel nemohli pomoct, holčička na místě zemřela.
Mladý pár v garáži předtím měnil pneumatiky. Jejich roční dcera byla v garáži s nimi. S prací skončili okolo šesté večer. Devětadvacetiletá žena a matka holčičky následně začala s autem z garáže couvat. Najednou však uslyšela hlasitou ránu a ztuhla jí krev v žilách. Auto okamžitě zastavila a vyběhla ven.
Čekal ji příšerný pohled. Dívenku náraz shodil na zem a zůstala pod autem zaklíněná. Žena na místo okamžitě zavolala manžela a společně přivolali záchranáře. Muž do té doby nadzvedl auto heverem a dívku vyprostil.
Zdravotníci na místě bojovali o její život. Ani intenzivní resuscitace však k oživení dívky bohužel nestačila. V prosinci by oslavila druhé narozeniny. Dechová zkouška matky vyšla negativně. Rodinu si do péče vzal krizový tým Červeného kříže, informoval deník Bild.
