Neštěstí na Tenerife: Adama s maminkou zabila obří vlna!
V dovolenkovém ráji Tenerife na Kanárských ostrovech došlo v neděli odpoledne k ohromné tragédii. Slováka Adama a jeho maminku strhla masivní vlna do moře. Spolu s dalšími dvěma lidmi bohužel na místě přišli o život. K neštěstí došlo na přírodním koupališti u útesů Los Gigantes.
Smutná zpráva všechny, kteří Adama a jeho maminku znali, nesmírně zasáhla. Oba byli mezi sousedy a kamarády velmi oblíbení. „Adam byl výjimečný. Byl šikovný a citlivý, spolupracovala jsem s ním velice ráda,“ napsala podle deníku Plus JEDEN DEŇ jedna z žen, se kterými Adam vyráběl kroje. Lidové tance a tradice pro něj totiž byly velikou životní vášní.
Adam byl velmi pilný a svědomitý mladý muž. Vystudoval farmakologii, vzhledem ke své lásce k lidovým obyčejům se však následně rozhodl studovat i etnologii. Jeho cílem bylo uchování těchto starých slovenských tradic i pro další generace. Pozitivními slovy nešetřili sousedé z malé obce nedaleko Púchova ani na adresu Adamovy matky. „Byla to úžasná žena a Adam výjimečný chlapec. Takových lidí je málo,“ vypověděli místní v slzách.
K nesmírné tragédii došlo v oblasti Santiago del Tedide, konkrétně na přírodním koupališti pod útesy Los Gigantes. Zásah masivní vlny strhl do moře hned několik lidí. O život přišli dohromady čtyři z nich. Několik dalších utrpělo zranění.
