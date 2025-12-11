Neštěstí na Tenerife: Adama s maminkou zabila obří vlna!

Na Tenerife zemřel mladík ze Slovenska Adam a jeho maminka
Na Tenerife zemřel mladík ze Slovenska Adam a jeho maminka
Adam byl nadšenec do lidových tradic a tanců
I s maminkou ho strhla masivní vlna do moře
I s maminkou ho strhla masivní vlna do moře
Autor: kjm - 
11. prosince 2025
05:00

V dovolenkovém ráji Tenerife na Kanárských ostrovech došlo v neděli odpoledne k ohromné tragédii. Slováka Adama a jeho maminku strhla masivní vlna do moře. Spolu s dalšími dvěma lidmi bohužel na místě přišli o život. K neštěstí došlo na přírodním koupališti u útesů Los Gigantes.

Smutná zpráva všechny, kteří Adama a jeho maminku znali, nesmírně zasáhla. Oba byli mezi sousedy a kamarády velmi oblíbení. „Adam byl výjimečný. Byl šikovný a citlivý, spolupracovala jsem s ním velice ráda,“ napsala podle deníku Plus JEDEN DEŇ jedna z žen, se kterými Adam vyráběl kroje. Lidové tance a tradice pro něj totiž byly velikou životní vášní.

Adam byl velmi pilný a svědomitý mladý muž. Vystudoval farmakologii, vzhledem ke své lásce k lidovým obyčejům se však následně rozhodl studovat i etnologii. Jeho cílem bylo uchování těchto starých slovenských tradic i pro další generace. Pozitivními slovy nešetřili sousedé z malé obce nedaleko Púchova ani na adresu Adamovy matky. „Byla to úžasná žena a Adam výjimečný chlapec. Takových lidí je málo,“ vypověděli místní v slzách.

K nesmírné tragédii došlo v oblasti Santiago del Tedide, konkrétně na přírodním koupališti pod útesy Los Gigantes. Zásah masivní vlny strhl do moře hned několik lidí. O život přišli dohromady čtyři z nich. Několik dalších utrpělo zranění.

Video  Podobný případ z Tenerife z poloviny listopadu, vlna strhla turisty  - X/@AGMCan
Video se připravuje ...

Na Tenerife zemřel mladík ze Slovenska Adam a jeho maminka
Na Tenerife zemřel mladík ze Slovenska Adam a jeho maminka
Adam byl nadšenec do lidových tradic a tanců
I s maminkou ho strhla masivní vlna do moře
I s maminkou ho strhla masivní vlna do moře

Témata:
smrtvlnamatka a synTenerifeKanárské ostrovypřírodní koupalištěmořeLos Gigantes
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud