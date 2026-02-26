Rodina se dojemně loučí se zavražděnou taxikářkou Jaroslavou: Září dál pro své děti...
Rodina zveřejnila parte zavražděné taxikářky Jaroslavy ze Šumperka, která po brutálním útoku zákazníka zemřela v nemocnici. Smuteční obřad proběhne v pátek 27. února. Na parte stojí silná slova o třech srdcích, jež po sobě zanechala.
Rodina se naposledy rozloučí s trojnásobnou maminkou (†44) Jaroslavou. Podlehla vážným zraněním po útoku nožem během jízdy se zákazníkem. Zveřejněné parte připomíná, že odešla „zcela nečekaně a bez rozloučení“.
„Tvá záře chrání dál, tři srdce co z tvé dlaně vzešly,“ stojí ve smutečním oznámení. Obřad proběhne v pátek 27. února 2026 v obřadní síni šumperského krematoria. S láskou a úctou vzpomíná přítel Michal i další příbuzní a přátelé.
K útoku došlo v úterý 17. února dopoledne v Lidické ulici nedaleko vlakového a autobusového nádraží. Podle kriminalistů si muž přivolal vůz s úmyslem zmocnit se ho a následně s ním spáchat sebevraždu. Během jízdy ženu bodl kuchyňským nožem do krku a vyhodil z auta. Záchranáři ji převezli do Fakultní nemocnice Olomouc ve velmi vážném stavu, lékaři ji uvedli do umělého spánku. O život bojovala čtyři dny.
Po útoku pachatel s vozem ujížděl. Při policejním pronásledování úmyslně najel do protisměru a střetl se s dalším autem. Po smrti Jaroslavy policie čin překvalifikovala na vraždu. Obviněný zároveň čelí stíhání pro pokus o vraždu dvou lidí. Hrozí mu 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
