Vyhrál v loterii, pak ho zadrželi: Milionáře deportují!?
Ariel Velasquez-Morales zažil v posledních dnech doslova kolotoč emocí. Minulý týden vyhrál v loterii v přepočtu přes dvacet milionů korun. Nově nabytý status milionáře si však příliš užít nestihl. Zadržel ho totiž imigrační úřad a čelí deportaci!
Ariel do Spojených států emigroval ze Salvadoru. Zdálo se, že si splní svůj americký sen, když v loterii vyhrál v přepočtu více než 22 milionů korun. Po zveřejnění fotografie s výhrou se o něj však začal zajímat americký úřad ICE zabývající se kontrolou imigrantů a dováženého zboží.
V úterý byl zatčen a pod zámkem zůstane až do vyhoštění. „Štěstí mu zřejmě vyprchalo,“ řekl podle deníku Bild mluvčí agentury Micah Bock. Podle něj do země přišel ilegálně v roce 2013. Jeho vyhoštění mělo být nařízeno už v roce 2014.
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