Rok od tragédie U Kojota: Požár má další oběť! Smrt si došla i pro těžce zraněného tátu
Někdo v mostecké restauraci U Kojota slavil narozeniny, jiní prostě zašli na pivo. Těm všem se loňský 11. leden změnil v boj o život, který někteří z nich na místě prohráli. Rok od tragédie navíc přišla další smutná zpráva.
V pasti plamenů loni zemřelo šest lidí, sedmou obětí byla Hanka Marková (†59), která tu slavila s rodinou. Boj o život prohrála po dvou dnech v nemocnici.Teď k ní na onen svět odešel i její exmanžel Petr Marek starší. Ten, který viděl, jak mu v plamenech umírá ona a syn Petr (†37).
Blesku se exkluzivně svěřil bratr zesnulé Hany, Jiří Kaizr (64): „Byl to šok, přišel jsem o vlastní krev,“ říká s hořkostí. Přiznal, že tragédie rodinu rozvrátila. S přeživšími dětmi sestry moc nekomunikuje.
Právě od nich se ale dozvěděl o další ráně osudu. „Na konci roku zemřel jejich táta. Byl tam tehdy taky, měl popáleniny na 50 procentech těla. Pak ho pustili domů, ale nakonec podlehl rakovině,“ dodal.
Příběh Petra a Hanky je o to smutnější, že se k sobě po rozvodu vrátili. „Plánovali, že se znovu vezmou. Místo svatby je ale čekala smrt,“ dodal pan Jiří.
Všechno bylo špatně
V sobotu 11. ledna 2025 krátce po 23. hodině došlo v restauraci k masivnímu požáru. Převržení topidla způsobilo únik plynu a okamžitý zážeh. Plameny se rozšířily v řádu vteřin po celé dřevěné předzahrádce.
Krytá předzahrádka, kde začalo hořet, byla černou stavbou bez požárního řešení. Revize hasicích přístrojů chyběly od roku 2008! Zamčený únikový východ z restaurace udělal past, z níž nebylo úniku.
Policie z obecného ohrožení obvinila dva lidi, jednatelku a odpovědnou osobu. Pokud jim soud vinu prokáže, mohou strávit za mřížemi až 10 let. „Návrh na obžalobu jsme ještě nepodali, čekáme na zprávy znalců,“ vysvětlil policejní mluvčí Kamil Marek.
Přesně rok po tragédii se v neděli v kostele sv. Václava odehrála mše za oběti tragédie. „S úctou vzpomínáme a myslíme na jejich rodiny a blízké,“ uvedli zástupci města při pokládání věnce k pietnímu místu.
