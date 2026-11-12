Znásilnil manželku před očima syna: Muž sexuálně zneužil i vlastní dceru!
Žena ze Slovenska zažila příšerné domácí násilí z rukou dlouholetého manžela. To mělo jak sexuální, tak fyzickou formu. Popsala hrůzný zážitek, kdy ji znásilnil dokonce i před zraky jejich malého synka. Zneužil i tehdy nezletilou dceru.
O nelehké minulosti po boku násilníka promluvila žena se zpravodajským portálem TNlive.sk. Vše se prý nejprve zdálo v pořádku. Vzali se mladí, postavili spolu dům a měli dítě. Už po narození prvního potomka se však začaly ukazovat znepokojivé náznaky. Například první fyzické napadení. Žena se tou dobou snažila manželovo chování pochopit.
Po narození druhého dítěte se vše začalo stupňovat. „Zhruba jednou za půl roku přišly chvíle, kdy vybuchl, udeřil mě a začal kolem sebe házet věcmi,“ řekla. „Násilí a bitky se postupně stávaly stále častějšími,“ pokračovala. Pár měl čtyři děti. Ty se ho prý postupně začaly velmi bát. „Bylo mu jedno, jestli děti viděly, jak mě napadá. Mlátil mě před nimi a znásilnil mě před zraky nejmladšího syna, byly mu tehdy dva,“ popsala.
Znásilnění se měl dopustit i sedm měsíců po porodu, což ženě způsobilo velkou ztrátu krve. „Jemu to bylo jedno. Byl opilý a usnul. Já jsem ležela na zemi v koupelně,“ vylíčila. Párkrát ji zbil tak moc, že musela do nemocnice. Občas se i bála o život. „Modlila jsem se, abych to přežila a děti s ním nezůstaly samy,“ svěřila se. Policii ze strachu nikdy nezavolala. Poslední kapkou bylo, když začal být násilný i vůči dětem.
Se vším se jednoho dne svěřila bratrovi. Děti ji následně přesvědčily, aby k němu všichni odešli. Když se muž vrátil a našel prázdný dům, okamžitě se ke švagrovi vydal. Křičel a rozbil rodině telefony. Bratr nakonec zavolal policii. Tím začaly první výslechy. Během těch vyšlo najevo, že muž znásilnil i patnáctiletou dceru. Od soudu dostal trest v délce devět a půl roku.
Kdo je ten, který pořídil snímek z násilného aktu z bezprostřední blízkosti??? To byl najatý - přizvaný fotograf???