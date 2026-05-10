Nehoda dodávky na Chebsku: Po nárazu do stromu se zranilo 5 lidí
U Tří Seker na Chebsku se večer zranilo pět lidí při nehodě dodávkového auta. Řidič auta narazil do stromu. Silnice je v místě nehody uzavřena, informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
„Z dosud nezjištěných příčin řidič dodávky narazil do stromu. Došlo ke zranění pěti osob, dvě osoby byly letecky transportovány do nemocnice. Na místě zasahují složky IZS a komunikace je zcela uzavřena,“ uvedla Pešková.
Nehoda se stala okolo 19:00 na vedlejší silnici mezi Třemi Sekyrami a Tachovskou Hutí. Přesnou příčina a okolnosti dopravní nehody policie vyšetřuje.
