Hrůza na další luxusní lodi: Přes 100 lidí skolila nakažlivá infekce
Jen několik dní po obavách z možné nákazy hantavirem na jiné výletní lodi řeší úřady další zdravotní incident na moři. Na palubě luxusní lodi Caribbean Princess se rozšířil norovirus. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí onemocnělo už více než sto cestujících a členů posádky. Loď nyní míří na Floridu, kde ji čeká rozsáhlá dezinfekce.
Na palubě výletní lodi Caribbean Princess propukla nákaza norovirem. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí eviduje 102 nakažených cestujících a dalších 13 členů posádky. Nemocní hlásili především silné zažívací potíže, zejména průjem a zvracení.
Luxusní loď společnosti Princess Cruises vyplula 28. dubna a v době oznámení nákazy se nacházela v severozápadní části Atlantiku poblíž Dominikánské republiky. Na palubě cestuje celkem 3116 pasažérů a dalších 1131 členů posádky.
Společnost Princess Cruises potvrdila, že část cestujících měla žaludeční problémy. „Rychle jsme dezinfikovali každou část lodi a během plavby jsme provedli další dezinfekci,“ uvedla společnost podle ABC News. Dopravce zároveň oznámil, že po připlutí do přístavu Port Canaveral na Floridě čeká loď kompletní hloubkové čištění.
Podle amerických zdravotníků jde už o čtvrtý letošní případ podobného onemocnění nahlášený na výletní lodi. Norovirus patří mezi vysoce nakažlivé viry způsobující střevní potíže a na uzavřených místech, jako jsou právě výletní lodě, se šíří velmi rychle.
