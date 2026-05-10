Hrůza na další luxusní lodi: Přes 100 lidí skolila nakažlivá infekce

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
10. května 2026
18:20

Jen několik dní po obavách z možné nákazy hantavirem na jiné výletní lodi řeší úřady další zdravotní incident na moři. Na palubě luxusní lodi Caribbean Princess se rozšířil norovirus. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí onemocnělo už více než sto cestujících a členů posádky. Loď nyní míří na Floridu, kde ji čeká rozsáhlá dezinfekce.

Na palubě výletní lodi Caribbean Princess propukla nákaza norovirem. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí eviduje 102 nakažených cestujících a dalších 13 členů posádky. Nemocní hlásili především silné zažívací potíže, zejména průjem a zvracení.

Luxusní loď společnosti Princess Cruises vyplula 28. dubna a v době oznámení nákazy se nacházela v severozápadní části Atlantiku poblíž Dominikánské republiky. Na palubě cestuje celkem 3116 pasažérů a dalších 1131 členů posádky.

Společnost Princess Cruises potvrdila, že část cestujících měla žaludeční problémy. „Rychle jsme dezinfikovali každou část lodi a během plavby jsme provedli další dezinfekci,“ uvedla společnost podle ABC News. Dopravce zároveň oznámil, že po připlutí do přístavu Port Canaveral na Floridě čeká loď kompletní hloubkové čištění.

Podle amerických zdravotníků jde už o čtvrtý letošní případ podobného onemocnění nahlášený na výletní lodi. Norovirus patří mezi vysoce nakažlivé viry způsobující střevní potíže a na uzavřených místech, jako jsou právě výletní lodě, se šíří velmi rychle.

Video  Dokumentární film zobrazuje katastrofické událostí na výletních lodích  - Channel4
Video se připravuje ...

Témata:
infekcenemocpalubapasažéřinorovirusSvětová zdravotnická organizaceFloridaprůjemDominikánská republikainfekční onemocněníCenters for Disease Control and Preventionvýletní loďAtlantský oceánPrincess Cruises
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Parodie Zagorové! Margita jen nevěřícně koukal
Parodie Zagorové! Margita jen nevěřícně koukal
Aha!
Týdenní horoskop od 11. května do 17. května pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 11. května do 17. května pro všechna znamení
Dáma.cz
Neviditelný nepřítel maminek: Co je mateřská mentální zátěž a proč vás vyčerpává víc než péče o dítě
Neviditelný nepřítel maminek: Co je mateřská mentální zátěž a proč vás vyčerpává víc než péče o dítě
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Toxoplazmóza, hantavirus, salmonelóza: Čím vším vás může nakazit domácí mazlíček?
Toxoplazmóza, hantavirus, salmonelóza: Čím vším vás může nakazit domácí mazlíček?
Moje zdraví
Írán odpověděl na americký mírový návrh k ukončení války
Írán odpověděl na americký mírový návrh k ukončení války
e15
ONLINE po skandálním derby: Nové záběry napadení Surovčíka. Nešlo jen o polití pivem
ONLINE po skandálním derby: Nové záběry napadení Surovčíka. Nešlo jen o polití pivem
iSport
K nechutnostem na Slavii: Idiotů bylo a je na fotbale vždy dost. Jejich barbarská kultura je jako rakovina
K nechutnostem na Slavii: Idiotů bylo a je na fotbale vždy dost. Jejich barbarská kultura je jako rakovina
Reflex
Když nejsušší poušť světa zaplaví voda aneb Dva týdny zázraků v národních parcích Kalifornie
Když nejsušší poušť světa zaplaví voda aneb Dva týdny zázraků v národních parcích Kalifornie
Lidé a země