Mladý řidič vjel na Jablonecku záhadně do protisměru: Čelní srážku nepřežil
Mladý řidič zemřel v sobotu večer na Jablonecku při čelním střetu dvou osobních aut poté, co ze zatím nezjištěných důvodů v mírné levotočivé zatáčce přejel do protisměru. Tragická nehoda se stala po 23:00 na silnici I/10 v katastru obce Malá Skála. ČTK to řekla regionální mluvčí policie Ivana Baláková.
Mladý řidič jel s vozem Fiat Punto ve směru od Turnova na Železný Brod, čelně se střetl s protijedoucí Škodou Superb. „Řidič za volantem fiatu při tom bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterému na místě podlehl. Okolnosti tragické události dokumentují jablonečtí dopravní policisté,“ dodala Baláková.
Duben je v Libereckém kraji z pohledu dopravních nehod nejtragičtějším měsícem letošního roku. Zemřeli při nich čtyři lidé, což je o jednoho více než za první tři měsíce roku. Na začátku dubna zemřel po čelním střetu s nákladním vozem na silnici I/38 u Bezdězu na Českolipsku senior, který řídil Škodu Fabia. O pár dnů později nepřežil náraz do stromu na silnici mezi Jilemnicí a Mříčnou na Semilsku pětaosmdesátiletý řidič osobního vozu Kia Ceed. Tragická byla i nehoda z 11. dubna u Dubé na Českolipsku, kdy po střetu s osobním vozem na silnici I/9 zemřela motocyklistka.
