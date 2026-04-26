Mladý řidič vjel na Jablonecku záhadně do protisměru: Čelní srážku nepřežil

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Foto Blesk - Karel Janeček)
Autor: ČTK - 
26. dubna 2026
10:18

Mladý řidič zemřel v sobotu večer na Jablonecku při čelním střetu dvou osobních aut poté, co ze zatím nezjištěných důvodů v mírné levotočivé zatáčce přejel do protisměru. Tragická nehoda se stala po 23:00 na silnici I/10 v katastru obce Malá Skála. ČTK to řekla regionální mluvčí policie Ivana Baláková.

Mladý řidič jel s vozem Fiat Punto ve směru od Turnova na Železný Brod, čelně se střetl s protijedoucí Škodou Superb. „Řidič za volantem fiatu při tom bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterému na místě podlehl. Okolnosti tragické události dokumentují jablonečtí dopravní policisté,“ dodala Baláková.

Duben je v Libereckém kraji z pohledu dopravních nehod nejtragičtějším měsícem letošního roku. Zemřeli při nich čtyři lidé, což je o jednoho více než za první tři měsíce roku. Na začátku dubna zemřel po čelním střetu s nákladním vozem na silnici I/38 u Bezdězu na Českolipsku senior, který řídil Škodu Fabia. O pár dnů později nepřežil náraz do stromu na silnici mezi Jilemnicí a Mříčnou na Semilsku pětaosmdesátiletý řidič osobního vozu Kia Ceed. Tragická byla i nehoda z 11. dubna u Dubé na Českolipsku, kdy po střetu s osobním vozem na silnici I/9 zemřela motocyklistka.

Video se připravuje ...

Témata:
nehodasrážkařidičsmrtzraněníautonehodadopravní nehodavozidloprotisměrstřetLiberecký krajTurnovokres Česká Lípasilniceokres Jablonec nad NisouŠkoda FabiaŠkoda SuperbŽelezný BrodautomobilFiat PuntoMalá Skála
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Haló kolem Kuchařové: Gratulace už se hrnou
Haló kolem Kuchařové: Gratulace už se hrnou
Aha!
Týdenní horoskop od 27. dubna do 3. května pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 27. dubna do 3. května pro všechna znamení
Dáma.cz
Knoflíková baterie může dítěti ublížit už za dvě hodiny po spolknutí. Jaká je prevence a první pomoc?
Knoflíková baterie může dítěti ublížit už za dvě hodiny po spolknutí. Jaká je prevence a první pomoc?
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Konec éry bez kontrol. Tachografy v dodávkách budou povinné, pokuty jsou drakonické
Konec éry bez kontrol. Tachografy v dodávkách budou povinné, pokuty jsou drakonické
e15
Baník udělal změnu! Smetanu nahradí Dvorník: jednání s Brabcem a jasné podmínky
Baník udělal změnu! Smetanu nahradí Dvorník: jednání s Brabcem a jasné podmínky
iSport
Jefim Fištejn: Evropa škodí Evropanům. Spolupráci s Amerikou potřebujeme dnes více než kdykoliv dřív
Jefim Fištejn: Evropa škodí Evropanům. Spolupráci s Amerikou potřebujeme dnes více než kdykoliv dřív
Reflex
Temné portréty zvířat: série netradičních snímků fotografa Petra Bambouska
Temné portréty zvířat: série netradičních snímků fotografa Petra Bambouska
Lidé a země