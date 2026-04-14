Denisa (†22) zemřela při nehodě u Dubé: Dojemné gesto přátel na místě tragédie
Sobotní nehoda u města Dubá na Českolipsku stála život mladou motorkářku Denisu. Na místě tragédie se přátelé rozhodli uspořádat sraz, kde se s ženou společně rozloučí.
Motorkářka zemřela v sobotu odpoledne po srážce s osobním autem u města Dubá na Českolipsku. Záchranáři se ženu snažili několik desítek minut resuscitovat. Pacientka vážným zraněním nakonec podlehla. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Michael Georgiev. K nehodě vzlétl také pražský vrtulník, který se vrátil prázdný zpět na svou základnu. Vrtulník liberecké záchranné služby zasahoval u jiného pacienta.
Dojemné gesto kamarádů
Přátelé se na počest Denisy rozhodli uspořádat malý sraz. Účastníci na motorkách společně pojedou na místo tragické nehody. „Pojďme společně vytroubit a vosolit motory pro Denisu v 13:30 u pietního místa. Kam samozřejmě pojedeme všichni společně,“ napsal kamarád Jiří J. na sociálních sítích. Sraz je plánovaný v sobotu 18. dubna u pobočky MOL Dubá.
