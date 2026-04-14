Denisa (†22) zemřela při nehodě u Dubé: Dojemné gesto přátel na místě tragédie

Při nehodě u města Dubá zemřela motorkářka Denisa.
Ilustrační foto.
Autor: Martin Lisičan, ČTK 
14. dubna 2026
09:57

Sobotní nehoda u města Dubá na Českolipsku stála život mladou motorkářku Denisu. Na místě tragédie se přátelé rozhodli uspořádat sraz, kde se s ženou společně rozloučí.

Motorkářka zemřela v sobotu odpoledne po srážce s osobním autem u města Dubá na Českolipsku. Záchranáři se ženu snažili několik desítek minut resuscitovat. Pacientka vážným zraněním nakonec podlehla. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Michael Georgiev. K nehodě vzlétl také pražský vrtulník, který se vrátil prázdný zpět na svou základnu. Vrtulník liberecké záchranné služby zasahoval u jiného pacienta. 

Dojemné gesto kamarádů

Přátelé se na počest Denisy rozhodli uspořádat malý sraz. Účastníci na motorkách společně pojedou na místo tragické nehody. „Pojďme společně vytroubit a vosolit motory pro Denisu v 13:30 u pietního místa. Kam samozřejmě pojedeme všichni společně,“ napsal kamarád Jiří J. na sociálních sítích. Sraz je plánovaný v sobotu 18. dubna u pobočky MOL Dubá.

Jirik-ta ( 14. dubna 2026 10:53 )

👍 zvrhlost to je bulvar 😁

Luboš Polák ( 14. dubna 2026 10:24 )

👍😢🤦‍♂️🙇musím dát za pravdu…

BLESK plesk ( 14. dubna 2026 10:14 )

Blesk by měl mít rubriku "Drama-tragédie-pohřební služba". Je neuvěřitelné, jak si v tom libuje. 👎

