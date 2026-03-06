Tragická nehoda na Tanvaldském Špičáku: Mladý lyžař zemřel po nárazu do stromu
Mladý lyžař dnes dopoledne tragicky zahynul ve skiareálu Tanvaldský Špičák v Jizerských horách. Během jízdy z dosud neznámých příčin narazil do stromu. Mladík i přes snahu záchranářů na místě zemřel. Okolnosti případu nyní vyšetřují kriminalisté z Jablonce nad Nisou.
Na sjezdovce v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák v Jizerských horách dnes dopoledne po nárazu do stromu zemřel český lyžař, šlo o mladého muže. Okolnosti tragické nehody vyšetřují jablonečtí kriminalisté. ČTK to řekla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Bude nařízena pitva
„Mladý lyžař z dosud nezjištěných příčin v průběhu své jízdy narazil do stromu. Bohužel i přes veškerou snahu všech záchranářů v místě události zemřel. K určení příčiny jeho smrti bude nařízena soudní pitva,“ uvedla mluvčí na webu policie.
Tragická nehoda se stala v největším lyžařském skiareálu Jizerských hor dnes krátce před 10:30. Policii se podle mluvčí podařilo zajistit svědky.
Druhá smrtelná nehoda
Ředitel Ski bižu Pavel Bažant, která areál provozuje, neví, co se mohlo stát. „Je nám to moc líto. Bylo to za normálního provozu, tratě byly upravené, v dobrém stavu, moc lidí nebylo a nevíme, proč se to stalo. Musel vyjet mimo sjezdovku. Proč? To je otázka vyšetřování,“ uvedl Bažant pro ČTK.
Na Jablonecku jde v krátké době o druhou tragickou nehodu na sjezdovce. V Harrachově v Krkonoších zemřela v pátek 20. února seniorka po střetu s jiným lyžařem jedoucím na takzvané monolyži.
