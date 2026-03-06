Vražda batolete na Lounsku: Mrazivá slova místních! Ubytovna budí hrůzu i obavy
Policisté stále vyšetřují otřesný mord, ke kterému došlo v ubytovně v obci Drahomyšl na Lounsku. Chlapce (†2) měl umlátit vlastní táta. Batole zemřelo v nemocnici. Policie podezřelého zadržela. K případu se vyjádřili také místní obce.
Útoku na malého chlapce měla podle jednatele ubytovny Martina Červeňáka předcházet hádka mezi partnery. „(...) Najednou jsem si všiml, že tam leží chlapeček celý přikrytý peřinou. Hned jsem začal s oživováním,“ řekl Červeňák. Kriminalisté na místě zadrželi agresora, který byl do té doby vnímán jako tichý a bezproblémový typ. Chlapce záchranáři převezli do motolské nemocnice, tam ovšem batole zemřelo.
Podle vedení obce Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá, jsou lidé z ubytovny problematičtí a narušují tu pořádek. „Bývají pod vlivem alkoholu i omamných látek, dělají nepořádek, jsou hluční a vulgární,“ popsal starosta Josef Böhm s tím, že v obci, kde žije 55 stálých obyvatel je ubytovna s kapacitou 73 lidí veliký problém. „Byla to otázka času, než se tu něco stane. Bohužel to odneslo nevinné dítě,“ uzavřel.
Ubytovna budí strach v celé obci. „Když jedu kolem autem, raději se v něm zamknu. Bojíme se tu všichni,“ řekla Deníku jedna z obyvatelek obce. Zařízení údajně obývá problematická skupina obyvatel už delší dobu. Záchranka přitom na místě zasahuje poměrně často. „Mám děti a všichni se už bojíme vycházet. Začalo to v minulém roce. Šla jsem s dcerou a slyšely jsme samé nadávky. Chytila jsem dceru, která nechápavě koukala, co se děje,“ řekla zmíněnému serveru další z místních. Podle obyvatel obce lidé z ubytovny také napadají zvířata.
Policisté ve čtvrtek zadrženého muže obvinili z vraždy. Hrozí mu až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
