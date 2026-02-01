Tragický požár v České Třebové: Klient domu s pečovatelskou službou nepřežil
V domově s pečovatelskou službou v České Třebové vypukl v noci požár. Oheň se vznítil v přízemním bytě. Při tragické události zemřel jeden klient, další dva lidé se nadýchali kouře a skončili v péči záchranářů. Příčinu požáru vyšetřuje policie, zařízení je nadále v provozu.
Při požáru domova s pečovatelskou službou v České Třebové na Orlickoústecku v noci na dnešek zemřel jeden z klientů domova, sdělil ČTK zástupce města. Hořet začalo v jednom z přízemních pokojů pozdě večer. ČTK to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Zemřel jeden klient
"Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o požár v pokoji jednoho z bytů. V požárem zasaženém bytě byla nalezena jedna osoba bez známek života," uvedla Pipiš. Požár byl nahlášený ve 21:30. Hasiči v domově odvětrali zakouřené prostory chodeb a kontrolovali všechny klienty, které nemuseli evakuovat. Dva lidi si převzala záchranná služba.
"Dvě evakuované osoby hasiči předali do naší péče, byly bez zjevného termického poranění. Jednalo se o nadýchání zplodinami kouře," řekl mluvčí zdravotnické záchranné služby Josef Strašík.
Evakuace nebyla nutná
Okolnosti a příčiny požáru jsou podle mluvčí policie Markéty Janovské v šetření. Domov zřizuje město a stará se o něj městská společnost TEZA. Podle starosty Zdeňka Řeháka (3PK - Pro prosperující ČT) v přízemním bytě zemřel jeden z klientů. Požární hlásiče v domě nejsou, jsou tam tlačítka, která lze v případě nouze stisknout a přivolat pomoc.
"Při požáru bohužel zemřel člověk, který v bytě bydlel. Byt je provizorně zabezpečený, aby nepromrzaly okolní byty, ale nemuselo se naštěstí evakuovat, povedlo se to odvětrat. Potom budeme muset byt uklidit a vymalovat, uvidíme," řekl starosta. V domě je 51 bytů, v kterých bydlí klienti po jednom nebo po dvou. Domov je v provozu, o klienty se stará, fungovat tam bude od pondělí standardně i lékařská péče, uvedl mluvčí města Jiří Holý.
