Lokomotiva srazila auto a tlačila ho 250 metrů: Obětí je i Alex (†14)!
V obci Dolné Naštice na Slovensku došlo v neděli k nesmírně tragické dopravní nehodě. Na přejezdu se osobní automobil srazil s lokomotivou. Cestovali v něm matka se synem a matčin přítel. Řidičku se podařilo zachránit, mladík i jeho nevlastní otec však bohužel na následky nehody na místě zemřeli.
K hrozivé nehodě došlo na železničním přejezdu bez závory. Za volantem seděla žena (42), spolu s ní jeli v autě i její přítel a nezletilý syn. Podle mluvčí trenčínské policie Petry Klenkové zatím není jasné, proč žena vjela přímo do cesty vlaku. „Lokomotiva zachytila vozidlo a tlačila ho v podstatě přímo před sebou do vzdálenosti 200–250 metrů,“ uvedla pro TV JOJ.
Když na místo po pár minutách přijely záchranné složky, čekal je velmi složitý zákrok. „Hasiči zjistili, že v autě jsou tři osoby. Z auta je museli vystříhat a následně asistovali záchranářům při oživování,“ popsal ředitel Hasičského a záchranného sboru Bánovce nad Bebravou. Bohužel ani navzdory úporným snahám všech zasahujících se nepodařilo zachránit životy obou mužů. Těžkým zraněném podlehli čtrnáctiletý Alex a jeho nevlastní táta na místě.
Ženu v kritickém stavu záchranáři letecky transportovali do nemocnice v Trenčíně. „Je mi to strašně líto. Byl to dceřin spolužák, 14letý kluk, osmák,“ řekl ke smutným zprávám o smrti Alexe jeden ze sousedů rodiny. Proč přesně k nehodě vůbec došlo, zatím není jasné. Příčiny vyšetřuje policie i slovenská drážní inspekce.
Odkdy je přítel matky nevlastní otec???