Našli ji v autě s pytlem přes hlavu: Manžel chtěl vraždu vydávat za sebevraždu
Hrál roli zdrceného manžela a policii podal dopis na rozloučenou. Příběh o sebevraždě ženy z Orlickoústecka se ale začal drolit. Po půl roce vyšetřování skončil muž ve vazbě s obviněním z vraždy. Za chladně připravený plán mu hrozí až doživotí.
K události došlo v lednu 2025 na Orlickoústecku. Ženu našli bez známek života v zaparkovaném autě, přes hlavu měla přetažený igelitový pytel. Její manžel policistům odevzdal dopis na rozloučenou. Policejní vyšetřování zpočátku pracovalo s verzí sebevraždy.
Řetězec důkazů
Po několika měsících přišel zlom. Podle serveru Novinky policisté muže zadrželi a soud jej poslal do vazby. Důvodem nebyl jeden důkaz, ale řetězec indicií, který podle kriminalistů skládá jasný obraz. Na pytli, jenž měla žena na hlavě, se nenašly její otisky prstů. Technici naopak zajistili otisky manžela. Ty se objevily i na lahvi nalezené v autě.
Pitva navíc odhalila přítomnost léků ovlivňujících psychiku. Tyto přípravky žena neužívala, bral je ale její manžel. Svědci z okolí shodně vypověděli, že zesnulá neměla žádné známky depresí ani důvod uvažovat o sebevraždě.
Přiznal, že dopis napsal sám
Vyšetřovatelé se proto postupně zaměřili i na samotný dopis na rozloučenou. Obviněný nejprve zapíral, později ale připustil, že text vytvořil a vytiskl on sám na notebooku, jménem manželky. Tím se podle soudů zásadně zpochybnila jeho původní verze událostí.
Instruoval milenku i spoluvězně
Situaci ještě zhoršilo zjištění, že se muž z vazby snažil ovlivňovat svědky. Prostřednictvím spoluvězně měl předat dopis své milence s instrukcemi, jak má vypovídat. Spoluvězeň se po propuštění obrátil na policii. Soud poukázal na to, že bez konkrétních pokynů by se jen stěží dozvěděl, komu a kam má zprávu doručit.
Hrozí mu doživotí
Obviněný žádal o propuštění na svobodu s tím, že se chce starat o děti a rodinné hospodářství. Tvrdil také, že vazba porušuje jeho práva a svědectví spoluvězně označil za nevěrohodné. Soudy tyto argumenty odmítly. Podle nich hrozí vysoký trest v rozpětí od 15 let až po doživotí, existuje riziko ovlivňování svědků i útěku.
Rozhodnutí potvrdil v posledních dnech i Ústavní soud. Uvedl, že změny ve výpovědích a snaha zakrýt skutečný průběh událostí jsou dostatečným důvodem pro další trvání vazby. Případ tak míří k soudu, kde se bude rozhodovat o vině a trestu.
