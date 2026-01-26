Tragické úmrtí v Alpách: Český chlapec (†14) zemřel po pádu na sjezdovce
Nezletilý chlapec (†14) tragicky zahynul při lyžování v Alpách. Utrpěl těžká zranění hlavy, kterým bohužel podlehl. Mladík přepadl přes okraj sjedovky.
Čtrnáctiletý chlapec z Česka dnes zemřel po pádu v lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl, informoval server lokálních novin Oberösterreichische Nachrichten.
Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu.
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.