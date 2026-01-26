Zloděj v Liberci ukradl nastartované auto i s dítětem: A naboural policisty
Nastartované auto i s dítětem v autosedačce ukradl v Liberci muž (24). Otec si jen krátce odskočil, to zloději stačilo. Chlapci nařídil, ať se ani nehne a chystal se rozjet. Vyděšený hoch naštěstí včas z vozu utekl, ujíždějící auto poté dramaticky pronásledovali a zastavili policisté. Zloděj do nich ještě stihl nabourat.
Táta udělal zásadní chybu. Na chvíli si odskočil, nechal nastartovanou škodovku a uvnitř v autosedačce synka. Okamžiku využil zloděj a sedl za volant. Chlapci přikázal, ať se ani nehne. Vyděšené dítě zareagovalo velmi pohotově.
„Chlapci, přestože byl pochopitelně velmi vystrašený, se podařilo naštěstí z vozidla utéct za otcem ještě dříve, než se s ním obviněný rozjel a z místa odjel,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Zloděje začali pronásledovat policisté.
Záhy vůz uviděli na hlavním tahu z Liberce na Děčín. U sjezdu na Stráž nad Nisou se auto pokusily dvě hlídky zastavit, řidič ale nereagoval. Ujížděl dál, místy až stoosmdesátkou. Nakonec spadla klec nedaleko Václavic. Tam zloděj zběsilou jízdu vzdal, stačil ale ještě nabourat vůz policistů.
„Alkohol u něj policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Stejně tak negativně mu vyšel i orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek,“ řekla Sochorová s tím, že muž se dosud nedostal ani do křížku se zákonem. Teď je obviněný z omezování osobní svobody ve stádiu pokusu a krádeže. Hrozí mu až tři roky v base.
Policisté zároveň apelují na řidiče, aby nenechávali nikdy nastartované auto bez dozoru. Samotné nemá uvnitř co dělat ani dítě, a to ani krátce. „Může neúmyslně manipulovat s ovládacími prvky, uvolnit ruční brzdu nebo otevřít dveře do vozovky. V případě ponechání klíčků může dojít i k nechtěnému rozjetí vozidla,“ dodala mluvčí. Řidič má mít vždy vůz pod kontrolou.
