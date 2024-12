Zloděj ukradl auto i s miminky: Novorozence pohodil v mrazu do příkopu

Šokující nález učinil muž z Indiany. Při vyzvedávání zásilky objevil v příkopu dvě odložená miminka. Děti, unesené během krádeže auta, zločinec odhodil v mrazu do příkopu. Díky pohotové reakci byly zachráněny a jsou v pořádku.

Robert Deane, obyvatel jihovýchodní části města Indianapolis, nikdy nezapomene na moment, kdy vyšel před svůj dům vyzvednout zásilku. V příkopu poblíž svého domu spatřil dvě dětské autosedačky. Když se přiblížil, zjistil, že uvnitř jsou dvě miminka ve věku čtyři a pět měsíců, opuštěná v mrazivých teplotách kolem -2 °C.

Deane okamžitě zavolal záchranné složky a děti přenesl do tepla. Policie potvrdila, že miminka byla unesena při krádeži auta a poté zanechána v příkopu. „Je zima. Kdo ví, co by se stalo, kdyby ten člověk nevyšel ven,“ uvedl mluvčí policie William Young. „Nemáme podezřelého, ale naším dalším cílem bude zjistit, kdo je za tento incident odpovědný,“ sdělil deníku Mirror mluvčí.

„Udělal bych to znovu,“ komentoval své jednání Deane. „Když něco vidíte, jako třeba miminko v příkopu, řekněte to, udělejte něco,“ apeluje na veřejnost zachránce.

Policie stále pátrá po pachateli krádeže auta a únosu. „Nemohu dostatečně poděkovat tomuto dobrému muži za jeho pohotovost. Tohle je výsledek, jaký jsme chtěli,“ dodal mluvčí policistů.