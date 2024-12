Podivná sebevražda Anety Rodové: Co o případu odhaluje nový snímek?

Od smrti čtyřiadvacetileté blondýnky Anety Rodové uplynulo deset let. Její matka Anna Rodová na den, kdy se děsivou zprávu dozvěděla, zřejmě nikdy nezapomene. Zprávě lékaře, který jí do telefonu sdělil, že Aneta zemřela na intoxikaci alkoholem a drogami nemohla vůbec uvěřit.

„Pak jsem se zhroutila. Přijela záchranná služba a napíchali mi nějaké injekce, abych se vzpamatovala. Pak si pamatuji, jak sedím v křesle, už je můj byt plný různých lidí. A do toho přijíždí kriminalista z Prahy, přijíždí i policejní intervent a ty se ptají ve dveřích, jestli už vím, co se stalo,“ vyprávěla v rozhovoru pro Insta Crime Podcast Anna Rodová. Jeden z policistů jí ale záhy sdělil, že Aneta spáchala sebevraždu 13 bodnými ranami.

Tělo viděla až po třech týdnech

Pochyby, že se jednalo o sebevraždu, v Anně Rodové vyvstaly například i poté, co jí bylo zamítnuto tělo dcery vidět. „Slušně jsem se zeptala, že tomu nevěřím, zda jí můžu vidět. Na to mi sdělili, že až po pitvě. To mi pak ale zatrhli a viděla jsem ji až po převozu do pohřební služby na Kladně. A to bylo skoro za tři týdny, “ popsala dále matka.

Podle režiséra nového snímku Aneta, který v současné době promítají kina po celé republice, Jiřího Sádka i podle paní Rodové je v případu od začátku plno nesrovnalostí, na což poukazuje také film. „Ideálním scénářem by bylo znovuotevření toho případu a objasnění pochybností, které kolem toho případu jsou. To nejlepší, co by se ale mohlo stát, je pochopitelně veřejná diskuze,“ vysvětlil Sádek svá očekávání od snímku, který viděly již desítky tisíc diváků.

Po letech se vyjádřil i exšéf mordparty Mareš

Minimálně druhá režisérem zmíněná věc se povedla. K případu se vyjádřil i někdejší šéf pražské mordparty Josef Mareš, který případ v roce 2016 dostal na stůl. Ten ve svém dlouhém vyjádření odmítl například to, že by policie případ od začátku vyšetřovala jako sebevraždu. „To, že si případ převzala služba kriminální policie a vyšetřování, Praha III, obvodní kriminálka, už je důkaz toho, že se to prověřovalo jako podezřelé úmrtí nebo teoreticky i účast na sebevraždě,“ nechal se slyšet bývalý šéf mordparty.

V rámci promítání filmu Aneta se koná i mnoho besed s tvůrci, na kterých se diváci dozví i věci, které ve snímku nezazněly. Promluvili nakonec hlavní svědci Ahmad a Kateřina? A objevily se po uvedení filmu do kin nějaké nové informace? To a mnohem více se můžete dozvědět v pátek 6. prosince od 17:30 v pražském kině Lucerna na speciální besedě, kterou povedou moderátorky Insta Crime Podcastu Tereza Prošková a Petra Macháčková.