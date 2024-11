Podivná sebevražda mladé Anety v Letňanech! Máma dívky promluvila exkluzivně pro Insta Crime Podcast

Od smrti třiadvacetileté Anety Rodové v pražských Letňanech uplynulo 19. září už 10 let. Policie případ uzavřela jako sebevraždu. Dívka se prý sama ubodala pod vlivem toxické psychózy. Nad případem se ale dodnes vznáší obrovské množství otazníků. A i z tohoto důvodu vznikl film Aneta. Maminka dívky, Anna Rodová, poukazuje na to, že ve vyšetřování bylo velké množství nesrovnalostí. Při pitvě se například ztratilo srdce! Hosty nejnovějšího dílu Insta Crime Podcastu byla právě Anna Rodová a režisér nově vzniklého snímku Jiří Sádek.

Vše začalo 19. září roku 2014, když se Aneta vrátila z dovolené v Dominikánské republice, kde byla se svým přítelem. Kolem půlnoci pak dorazila do pražského baru, kam jela za kamarádkou Kateřinou a jejím přítelem Ahmadem. Všichni tři kolem šesté hodiny ráno jeli taxíkem do pražských Letňan do mužova bytu. To, co se dále stalo, už víme pouze z výpovědi Ahmada a Kateřiny.

Ti tvrdili, že si nejprve všichni tři povídali a oni dva šli následně spát. Aneta měla zůstat sama v kuchyni. Když se po krátké chvíli Ahmad vrátil do kuchyně pro pití, měl vidět, jak se Aneta sama bodá, a začal se s ní o nůž prát. Kateřina následně zavolala záchrannou službu.

Případ byl uzavřen jako sebevražda, a však podle Jiřího Sádka i podle paní Rodové je v něm od začátku plno nesrovnalostí, na což poukazuje také film Aneta. „Ideálním scénářem by bylo znovuotevření toho případu a objasnění pochybností, které kolem toho případu jsou. To nejlepší, co by se ale mohlo stát, je pochopitelně veřejná diskuze,“ vysvětlil Sádek svá očekávání od snímku.

Chybějící srdce

Paní Rodová uvádí, že podivné bylo už to, že ji lékaři z Vinohradské nemocnice nejprve informovali o tom, že její dcera zemřela na intoxikaci drogami a alkoholem, a o několika bodnořezných poraněních se ani nezmínili. Přitom minimálně čtyři rány měly zasáhnout srdce. „Když opomenu ty chyby, tak ve mně to vzbuzovalo od začátku divný pocit z toho důvodu, že jsem se slušně zeptala: ‚Já tomu nevěřím, já bych tě chtěla dceru vidět.‘ Tak mi řekli, až bude po pitvě, že ji samozřejmě můžu vidět, no a pak najednou jsem ji vidět nemohla. Prostě mě neumožnili ji vidět,“ popsala maminka s tím, že důvod, proč nesmí tělo vidět, jí neřekli.

Jednou z nejzvláštnějších skutečností je, že se během pitvy ztratilo Anetino srdce. Na což se ale přišlo až při repitvě, kterou si rodina dívky zaplatila. „Řekl mi to až repitvající lékař, protože jsem mu volala a chtěla se ho zeptat, jestli je možnost, že si to dcera udělala sama, že proto se ta repitva vlastně dělala. On mi řekl, že to mi říct nemůže, jelikož v těle nebylo srdce a to je hlavní důkaz, jak byly vedeny bodné rány,“ uvedla paní Rodová. Dodala, že to pro ni byl neuvěřitelný šok a ihned se snažila zjistit, jak je to možné.

Nesrovnalostí je ale údajně mnohem více, ať se to týká psychického stavu zesnulé, nebo podivně dlouhé resuscitace a nezapečetění bytu, kde k události došlo. „Kateřina tvrdila, že se Anetka léčila na psychiatrii od dětství, ale moje dcera se nikdy neléčila, neměla problémy psychického rázu. To se potom i potvrdilo,“ říká Anna. „Je sebevražda, vražda a podezřelé úmrtí a oni to od začátku vyšetřovali jako sebevraždu, ale sebevražda to může být pouze v případě, že je vyloučena vražda, tím pádem by to mělo být vyšetřované minimálně jako podezřelé úmrtí, což znamená nasazení mordparty, což znamená, že to místo se zajistí, je prohlášeno za místo činu,“ doplnil k tomu režisér s tím, že to se s bytem, kde mladá dívka zemřela, nestalo.

V rozhovoru maminka Anety zmínila také to, že se osobně znala s Kateřinou a že na ni od začátku nepůsobila dobře. „Proti mně spáchala největší zlo, které mohla, a to bylo to, že teda, pokud si říkala její kamarádka, tak je to 10 let a ona za mnou nebyla schopna přijít,“ uzavřela.

Více se dozvíte v rozhovoru v nejnovějším díle Insta Crime Podcastu, který si pro vás připravily moderátorky Tereza a Petra. Film Aneta bude možné vidět v kinech od 7. listopadu 2024.