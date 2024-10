Podcast: Přestřelka v pražské tramvaji skončila smrtí policisty. Milovník zbraní zavraždil Michala

Vše začalo už v únoru 1997. Policie tehdy zadržela problémového studenta ČVUT a milovníka zbraní Jiřího Zounka. Měl na svědomí sérii vloupání, kdy se do bytů dostával tak, že ustřeloval zámky balkónovým dveřím. Zounek byl obviněn mimo jiné z krádeže a porušování domovní svobody. Policie mu rovněž zabavila jeho legálně držené zbraně a státní zástupce navrhl, aby byl vzat do vazby. Soud však návrhu nevyhověl, vazba byla nahrazena zárukou, kterou byl slib rodičů, přičemž zde hrál roli i fakt, že se jednalo o slušnou rodinu a i to, že Zounek měl čistý trestní rejstřík.

Hned 12. února policie začala vyšetřovat další zločin. „V prostorách střelnice Terč v Podolí byl 12. února 1997 zastřelen její majitel. Zmizela odtud pistole ‚Jericho‘ a dvě zbraně značky ČZ,“ řekla v minulosti pro iDnes tehdejší vyšetřovatelka případu Jana Murínová. I zde vedli stopy k Zounkovi. Bylo po něm proto vyhlášeno celostátní pátrání.

Přestřelka v tramvaji

Osudný den, 15. června 1997, vyjeli mladí policisté z Pohotovostní motorizované jednotky Michal Braniš a Luboš Kozár prověřit oznámení v pražských Nuslích. Na Náměstí bratří Synků měl oznamovateli někdo nabízet šperky ke koupi, a když ho oznamovatel odmítl, měl mu pachatel začít vyhrožovat zabitím. Oznamovatel muže policistům popsal a sdělil, že muž nastoupil do tramvaje číslo 11.

Policisté neváhali a vydali se za zmíněnou tramvají. Se služebním vozem předjeli danou tramvaj a donutili ji zastavit, vše nahlásili operačnímu středisku a pak došlo k tragédii.

Šestadvacetiletý Michal Braniš nastoupil předními dveřmi do tramvaje a Jiří Zounek začal ihned v ten moment bez varování střílet. Policista neměl šanci jakkoli zareagovat a pachatel ho střelil dvěma ranami přímo do hrudníku. Pak začal Zounek střílet přes okno tramvaje i po Kozárovi. I jeho střelil do oblasti hrudníku, střela však naštěstí minula srdce a Kozár se tak dokázal sám doplazit ke svému kolegovi a i vážně zraněný po pachateli několikrát vystřelil. Ten byl na místě mrtvý.

Zemřel ale bohužel i mladý policista Braniš, který byl otcem tehdy teprve několikaměsíčního chlapečka a s partnerkou plánovali svatbu. Statečného policistu si jeho kolegové každý rok na výročí jeho smrti připomínají.

