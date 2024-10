Podcast: Šílený domácí dělal mladé krásné Regině ze života peklo. A nakonec ji nechal zavraždit!

Mladá Regina (†27) se v roce 1990 přestěhovala do bytu na Praze 8 ke své babičce, aby jí pomáhala a starala se o ni. Když o několik let později seniorka zemřela, dívka v bytě zůstala, na což měla podle zákona právo. Jenže domácímu Zdeňku Bruthansovi vadilo, že platí příliš nízký nájem a začal Regině dělat ze života naprosté peklo. Dívka na něj nakonec podala žalobu, ale ani to Bruthanse nezastavilo. Nakonec si na ni najal nájemného vraha!

Reginina babička si přála v bytě v Libni zůstat až do smrti, a proto se k ní vnučka přestěhovala a pomáhala jí. Seniorka zemřela v roce 1997 a mladá žena chtěla v bytě i nadále žít, na což měla podle zákona plné právo. V bytě bylo ale regulované a poměrně nízké nájemné, což se nelíbilo Zdeňku Bruthansovi, který dům v roce 1992 koupil a v přízemním bytě si chtěl udělat kanceláře pro svou firmu.

Nenáviděl ji

Šílený domácí se mladou grafičku snažil z bytu vystrnadit všemožnými způsoby. Podle sousedů Regině opakovaně mizely ze dveří jmenovky, když přišel na návštěvu dívčin partner, tak Bruthans měl na chodbě řičet, že je Regina „šl*pka“ a že si tam vodí jiné muže. Domácí prý také odmítal zavolat instalatéra, když přes ucpané stupačky v celém domě vytékaly Regině fekálie přes záchod do jejího bytu. Nakonec se ukázalo, že v trubkách byl nacpaný hadr.

Zašlo to tak daleko, že v roce 1998 mladá žena podala na domácího žalobu. Poslední soudní stání mělo proběhnout v únoru následujícího roku. Bruthans nakonec jako poslední možnost nabídl Regině nezrekonstruovaný byt v opravdu špatném stavu s rozbitým vybavením na Jižním Městě. Ta však z pochopitelných důvodů odmítla.

Domácí se nepohodlné nájemnice chtěl zbavit stůj co stůj. Podle Bruthansova zaměstnance a kamaráda Martina Reže totiž Reginu ze srdce nenáviděl. Dokonce tak moc, že chtěl, aby ji někdo zavraždil. „Potřeboval, aby tam byl vidět sexuální nebo loupežný motiv. Aby bylo zřejmé, že to udělal nějakej magor. Zkrátka potřeboval, aby se našla a měl důkaz, že už se do toho bytu nevrátí,“ sdělil později policii Rež.

Rež nakonec sehnal svého kamaráda Kapouna, který Reginu začal sledovat. Zdálo se ale, že se nikdy nepohybuje sama a tak bylo pro najatého vraha těžké najít správnou chvíli. Bruthans ale potřeboval, aby byla dívka mrtvá než začne poslední stání u soudu, takže je tlačil čas.

V pátek 12. února se měla dívka po práci odjet se svým snoubencem Jiřím do Krkonoš, kde chtěli oba o víkendu lyžovat. Na sraz už ale Regina nedorazila, když ráno chtěla vyrazit do práce, Kapoun ji natlačil zpět do bytu, kde ji následně zavraždil.

