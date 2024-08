Podcast: Žárlivý lékař zavraždil milenku Marcelu. Tělo našli po roce v bedně v Orlíku

Mikuš se s Marcelou seznámil už v roce 2000 a časem se z nich stali milenci. Na počátku roku 2007 se ale dvojice pohádala kvůli tomu, že Mikuš chtěl, aby byli více než jenom milenci. Marcela ale o něco takového nestála a vztah ukončila.

Koncem února měla jít se svým manželem do divadla, z práce se ale nevrátila a muž o ni začal mít strach. Krátce po jejím zmizení Mikuš v lese zapálil své auto a odjel do Egypta. Rodině tvrdil, že Marcela odjela do zahraničí s ním. Když se pak v dubnu vrátil do Evropy, v Německu ho na žádost české policie zatkli.

Truhla v Orlíku

Kriminalistům se postupně podařilo proti Mikušovi nashromášdit dostatek důkazů, nicméně ho nemohli obvinit z vraždy, protože ani přes veškerou snahu se jim nepodařilo najít Marcelino tělo. Původně byl lékař obviněn ze zbavení osobní svobody, kvalifikace činu byla ale později změněna na ublížení na zdraví s následkem smrti.

Městský soud v Praze 2. dubna 2008 odsoudil Mikuše nepravomocně k šestiletému vězení. Proti rozsudku se odvolal, stejně tak státní zástupkyně. Odvolací soud měl proběhnout 21. června. Čtyři dny před ním se ale stalo něco zcela nečekaného.

Rybáři si na hladině orlické přehrady všimli podivné plastové bedny. Když ji policie vylovila, zjistila, že se uvnitř nachází mrtvola ženy. Po následné nařízení pitvě se potvrdilo, že žena stala obětí násilného trestného činu a ve vodě musela být několik měsíců. Později pak vyšlo najevo, že zavražděnou je pohřešovaná Marcela.

