Podcast: Mladou Lenku (†18) zavraždil kamarád. Prosila ho ať ji nechá být, on ji utopil v kaluži!

V září roku 2002 se rozjelo obrovské pátrání na Rychnovsku po osmnáctileté Lence z obce Záměl. Bohužel nemělo šťastný konec. Dívku našli v lese mrtvou. Brzy vyšlo najevo, že ji zavraždil její o deset let starší kamarád Ladislav Mazura!

Osmnáctiletá Lenka studovala obchodní akademii a byla bezproblémová. V pátek 19. srpna se vrátila z letní brigády a vydala se za svými přáteli do Penzionu Orlice. Domů už se ale nikdy nevrátila.

Vystrašení rodiče následující den kontaktovali policii, která po dívce vyhlásila pátrání. Kriminalisté brzy začali pracovat s verzí, že se mladá žena mohla stát obětí trestného činu a začali prověřovat lidi, kteří ten večer s Lenkou v restauraci popíjeli.

Utopil ji v kaluži

Mezi nimi byl i osmadvacetiletý Ladislav Mazura. Ten pracoval ve stejném podniku, kde byla Lenka na brigádě a byl v té době už dvakrát rozvedený. Kriminalisté později zjistili, že měl svou bývalou manželku bít a rozchod nenesl dobře a po druhém rozvodu dokonce skončil na psychiatrii.

Mazuru si policisté předvolali na výslech. Zpočátku měl podle kriminalisty Zdeňka Hlaváčka na všechno odpověď a jeho výpověď dávala smyl. I po dvanácti hodinách byl klidný, seděl opřený, nechtěl na toaletu ani pít a klidně kriminalistům odpovídal. Po čtrnáctihodinovém výslechu ale nakonec vrah znejistěl a řekl pravdu.

Lenka měla mít osudný večer s Mazurou dobrovolný pohlavní styk v Sopotnici na kapotě auta a na dece u ohniště. Mazura si chtěl akt následně zopakovat, ale dívka odmítla a řekla, že nechce. Pak se dvojice začala hádat až dal nakonec Mazura Lence facku ona upadla na ohniště. Pak vzal z auta čtverhranný klíč, kterým ji praštil do hlavy. V domnění, že je mrtvá ji naložil do auta a její tělo odvezl do lesa u Čemné nad Orlicí. Když ji vytáhl z kufru, dívka začala chroptět a prosit, aby ji nechal žít. Vrah ji ale utopil v nedaleké kaluži!

