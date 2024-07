Podcast: Pítrová udusila novorozence pupeční šňůrou a roubíkem z toaletního papíru! Mrtvolku v igelitce pohodila na zahradě

Šestadvacetileté Romaně Pítrové se 30. srpna roku 2011 udělalo v práci na městském úřadě zle. Vrátila se proto předčasně domů a odskočila si na toaletu, kde záhy do mísy porodila zdravou holčičku. Tu ale dlouho žít nenechala. Novorozené dítě za pomoci roubíku z toaletního papíru a omotané pupeční šňůry kolem krku udusila. Mrtvolku pak schovala do igelitové tašky a pohodila na zahradě domu její rodiny. Za brutální a nepochopitelný čin byla odsouzena k trestu odnětí svobody 16 let.

Šestadvacetiletá Romana Pítrová byla v létě roku 2011 zaměstnankyní městského úřadu a okolí ji považovalo za velmi slušnou a kultivovanou ženu. Měla navíc dlouholetého přítele, se kterým plánovali společné bydlení. Idylka ale netrvala dlouho.

30. srpna se Pítrové v práci udělalo zle, a proto zamířila předčasně domů ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde tou dobou bydlela se svou rodinou. Na toaletě ženu zasáhly silné křeče a bolesti. Ty ale nebyly způsobené zdravotními obtížemi. Pítrová totiž před svým okolí dlouhé týdny tajila, že je v jiném stavu!

Miminko se udusilo

Krátce na to žena porodila do záchodové mísy holčičku, která podle pozdějšího vyšetřování prokazatelně žila. Ne však na dlouho. Pítrová se rozhodla, že se čerstvě narozeného potomka chladnokrevně zbaví.

Miminku ucpala pusinku silným roubíkem, který vyrobila z toaletního papíru. Dále mu kolem krku nadvakrát uvázala pupeční šňůru, kterou dítěti znemožňovala dýchání. Tímto kombinovaným mechanismem se holčička krátce nato udusila.

Mrtvolku našla příbuzná

Mrtvou holčičku žena vytáhla ze záchodové mísy, zabalila do kusu látky a vložila ji do igelitového pytle. Ten schovala na zahradě svých rodičů, kde tou dobou žila, a druhý den odešla do práce. Po pár dnech s nic netušícím přítelem dokonce odjela na dovolenou do Chorvatska!

Po návratu už ale na ni čekala policie. Příbuzná totiž na pozemku našla mrtvého novorozence. Během vyšetřování případu odborníci zkoumali, zda Pítrová nejednala v poporodním stresu. Podle státní zástupkyně Brigity Bilíkové měla žena vše pečlivě promyšlené, naplánované a všechny okolnosti poukazovaly na to, že o poporodní stres skutečně nešlo.

Nechtěla jsem dceři ublížit!

Případ projednával Krajský soud v Ostravě, který ženu nakonec potrestal 16letým trestem odnětí svobody. Pítrová se následně odvolala k Vrchnímu soudu v Olomouci. U něj vražedkyně přiznala, že své jednání zpětně nechápe. „Nedokážu říct, co se stalo. Vždy jsem chtěla mít rodinu a děti. Je mi líto, že jsem jí ublížila, nechtěla jsem jí ublížit. Kdyby to šlo vrátit, vrátila bych to," uvedla na svou obhajobu žena.

Případ definitivně 16. července 2013 uzavřel Nejvyšší soud, který Pítrové 16letý trest odnětí svobody za vraždu novorozené dcery potvrdil.

Více o brutálním případu z Frenštátu pod Radhoštěm se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcast, který si pro vás připravily moderátorky Tereza a Petra.