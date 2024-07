Podcast: Krvavý masakr kvůli lásce. Vrah rozsekal rodiče přítelkyně mačetou

V únoru roku 2008 bylo Antonínu Hajnému sedmadvacet let a udržoval jakýsi „vztah“ s o deset let mladší, nezletilou dívkou. To, že se spolu stýkali, se pochopitelně nelíbilo rodičům teenagerky. Hajného to ale neodradilo a naopak se rozhodl k brutálnímu činu. Vzal 60 centimetrů dlouhou mačetu a zaútočil na rodinu své „přítelkyně“.