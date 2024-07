Kauza Kramný 11 let poté: Případ, který rozdělil Česko, v neznámých faktech a zpovědích

Snad není jediný Čech, jehož by případ míjel. Jenž by nepřemýšlel nad tím, co se to vlastně před 11 lety v hotelovém resortu v egyptské Hurghadě odehrálo. Na počátku šlo přitom o dovolenou rodiny, jakých jsou tisíce. V noci na 30. července 2013 ale vyhasl život Moniky (†36) a Klárky (†8) Kramných, za jejich vraždy byl poté odsouzen manžel a otec Petr Kramný (46). Vinu dodnes popírá. Stovky článků přinesla média, řadu reportáží televize. Nyní mají lidé možnost se dostat ještě blíže příběhu! Již v pátek 19. července 2024 vstupuje na Voyo původní pětidílný dokument Kauza Kramný.

Na vysněnou dovolenou odjížděli Kramní v létě 2013. Monika (†36) a Klárka (†8) už se za svými milovanými nevrátily. | Voyo

„Ve vyprávění příbuzných, přátel, právníků, znalců, odborníků i samotného Kramného se vracíme k případu, který rozdělil laickou i odbornou veřejnost,“ popsal Blesku za TV Nova Jakub Fürst. Mistrně vytvořený dokument v režii Petra Hátleho (41) pojetím bez nadsázky konkuruje nejlepším světovým pořadům svého druhu. Neopakuje, co víme. Ve svědectvích, vzpomínkách blízkých, bolestných slovech rodičů Kramného, vyšetřovatelů, ale i z policejních odposlechů zní dosud neznámé skutečnosti. Pořad nikomu nestraní, nenutí divákovi žádný názor. O to naléhavěji ale ukazuje, co se také může stát a jak jeden okamžik může změnit život mnoha lidem.

Monika byla někdo jiný

„Ukazujeme osudy lidí, kterým tato kauza změnila život,“ uvádějí tvůrci v čele s producentkou Dagmar Sedláčkovou (37). Nad případem strávila dva a půl roku. „Co během realizace byl pro mě zdrcující moment, bylo uvědomění si, jaký obraz se vykreslil o Monice Kramné. My jsme měli možnost její osobnost rekonstruovat. Byla naprosto někdo jiný,“ řekla Blesku. „Z rozhovorů s jejími blízkými jsem se dozvěděla, že si mimo jiné udělala rekvalifikační kurz, aby mohla pracovat v domově pro seniory, kam pak i skutečně docházela. Místo toho, kdy se o ní mnohdy psalo jako o sobecké a sebestředné, jsem se setkala s odkazem pečující a starostlivé ženy, která byla velmi vnímavá k potřebám druhých.“ Dodala, co bylo hlavním záměrem tvůrců: „Odvyprávět tuhle kauzu, která vlastně rezonuje celou společností a stále ji rozděluje, s nějakým odstupem a nadhledem.“

Kauza, jak ji neznáte

Režisér Petr Hátle vzpomněl i na natáčení s Petrem Kramným ve věznici na Mírově. „Bylo to zajímavé setkání. V kontrastu s tím, jak jsem ho znal z médií nebo dopisů, které jsme si vyměnili,“ popsal Blesku. Působí jako jiný člověk. Samozřejmě je to i tím, že už je 10 let v jednom z nejtěžších vězení Česka.“ Štáb jako příběh samotný začínal před časem v Egyptě. Výsledek dnes zamíří za diváky. „To, jak tu kauzu znají, není, jaká je ve skutečnosti. My jsme šli za hradbu titulků a falešných zpráv, objektivně dovnitř kauzy, podívat se na ni novýma očima,“ dodal, proč byste si dokument neměli nechat ujít.

Kdy je uvidíte?

